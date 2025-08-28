Ab Sommer in der Verbandsliga? Das sind alle Landesliga-Tabellenführer

Die Saison in den 4 Landesliga-Staffeln in Württemberg läuft. Die Meister erhalten die Berechtigung, in der Folgesaison in der Verbandsliga anzutreten. Die Zweitplatzierten können über die Relegation den Sprung eine Etage höher schaffen.
Und deshalb schauen wir auf die Tabellenführer in den vier Landesliga-Staffeln in Württemberg und verschaffen dir den optimalen Überblick - beim Klick auf die jeweilige Liga kommt man zur aktuellen Tabelle:
Tabellenführer nach 2 von 30 Spieltagen: SKV Rutesheim
Tabelle
1. SKV Rutesheim 2 2-0-0 9:1 6
2. TSG Öhringen (Auf) 2 2-0-0 6:2 6
3. FV Löchgau 2 1-1-0 7:2 4
4. TSV Crailsheim 2 1-1-0 4:2 4
5. SpVgg Satteldorf 2 1-1-0 3:2 4
---
Tabellenführer nach 2 von 30 Spieltagen: SV Waldhausen
Tabelle
1. SV Waldhausen 2 2-0-0 4:0 6
2. TSV Ehningen 2 2-0-0 6:3 6
3. TSV Köngen (Auf) 2 2-0-0 5:2 6
4. TSV Bernhausen 2 2-0-0 3:0 6
5. SC Geislingen 2 1-0-1 6:2 3
---
Tabellenführer nach 3 von 32 Spieltagen: TSG Balingen II
Tabelle
1. TSG Balingen II (Ab) 3 3-0-0 10:0 9
2. SV Zimmern 3 3-0-0 10:1 9
3. SV Nehren 3 3-0-0 10:2 9
4. SG Empfingen 3 3-0-0 8:2 9
5. VfL Nagold 3 2-0-1 10:4 6
---
Tabellenführer nach 3 von 32 Spieltagen: FV Rot-Weiß Weiler
Tabelle
1. FV Rot-Weiß Weiler 3 3-0-0 5:1 9
2. SC Staig (Auf) 3 2-1-0 8:3 7
3. FV Olympia Laupheim 3 2-1-0 5:1 7
4. SV Mietingen 3 2-0-1 11:7 6
5. Türkspor Neu-Ulm 2 2-0-0 3:0 6
