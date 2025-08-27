 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
– Foto: Pressefoto Eibner

Ab Sommer in der Oberliga? Das sind die Verbandsliga-Tabellenführer

UPDATE am 27.08.2025 +++ Überblick zu den 3 Spitzenreitern der sechsten Liga

Die Saison in den 3 Verbandsligen - Württemberg, Baden und Südbaden - ist beendet. Die Meister erhalten die Berechtigung, in der Folgesaison in der Oberliga anzutreten. Die Zweitplatzierten können über die Relegation den Sprung eine Etage höher schaffen.

Und deshalb schauen wir auf die Tabellenführer in den Verbandsligen Württemberg, Baden und Südbaden und verschaffen dir den optimalen Überblick - beim Klick auf die jeweilige Liga kommt man zur aktuellen Tabelle. Beim Klick auf den aktuellen Tabellenführer gelangt ihr zum Kader.

Verbandsliga Württemberg

Tabellenführer nach 3 von 32 Spieltagen: TSV Berg

Tabelle
1. TSV Berg 3 3-0-0 13:2 9
2. Young Boys Reutlingen 3 3-0-0 11:7 9
3. FC Holzhausen 3 2-1-0 8:0 7
4. TSV Oberensingen 3 2-0-1 9:4 6
5. SSV Ehingen-Süd 3 1-2-0 6:3 5

Verbandsliga Nordbaden

Tabellenführer nach 2 von 30 Spieltagen: TSG 62/09 Weinheim

Tabelle
1. TSG 62/09 Weinheim 2 2-0-0 5:2 6
2. VfB Eppingen 2 2-0-0 4:1 6
3. SV Waldhof Mannheim II 2 2-0-0 6:4 6
4. SV Spielberg 2 1-0-1 5:1 3
5. FV Fortuna Heddesheim 2 1-0-1 5:2 3

Verbandsliga Südbaden

Tabellenführer nach 2 von 30 Spieltagen: FC Teningen

Tabelle
1. FC Teningen 2 2-0-0 9:1 6
2. SV Bühlertal 2 2-0-0 5:0 6
3. SC Lahr 2 2-0-0 5:1 6
4. FC Auggen 2 1-1-0 4:2 4
5. SF Elzach-Yach 2 1-1-0 3:2 4

