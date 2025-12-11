Ab Sommer in der Landesliga? Das sind die Regionenliga-Tabellenführer

Die Saison in den Frauen-Regionenligen in Württemberg pausiert aktuell. Die Meister erhalten die Berechtigung, in der Folgesaison in der Frauen-Landesliga anzutreten. Die Zweitplatzierten können über die Relegation den Sprung eine Etage höher schaffen.
Tabellenführer zur Winterpause: TSV Neuenstein II
Tabelle
1. TSV Neuenstein II 11 9-2-0 39:7 29
2. SpVgg Gammesfeld 11 6-4-1 28:14 22
3. SV Leingarten 12 7-1-4 28:17 22
4. SV Heilbronn am Leinbach 12 6-0-6 45:27 18
5. SGM Rieden / Michelbach/B / Tüngental 12 4-5-3 20:22 17
---
Tabellenführer zur Winterpause: VfB Obertürkheim
Tabelle
1. VfB Obertürkheim 12 8-3-1 38:8 27
2. SV Winnenden 12 9-0-3 34:14 27
3. Sportvg Feuerbach 12 8-0-4 36:17 24
4. TSV Heimsheim 12 6-2-4 28:13 20
5. SG Schorndorf 12 6-1-5 25:35 19
---
Tabellenführer zur Winterpause: TSV Ruppertshofen
Tabelle
1. TSV Ruppertshofen 11 9-1-1 29:11 28
2. TSV Hüttlingen 12 8-2-2 21:13 26
3. SGM Aufhausen/Nellingen 12 8-0-4 40:19 24
4. VfL Ulm/Neu-Ulm 11 7-2-2 26:11 23
5. SGM Alfdorf/Mögglingen 11 7-0-4 25:19 21
---
Tabellenführer zur Winterpause: Spvgg Aldingen
Tabelle
1. Spvgg Aldingen 11 9-2-0 46:12 29
2. TSG Wittershausen 9 7-1-1 23:11 22
3. SG Locherhof/Mariazell 10 5-5-0 20:11 20
4. SG Glatten/Hopfau 9 6-1-2 31:16 19
5. SV Nufringen 11 4-2-5 22:34 14
---
Tabellenführer zur Winterpause: SSV Reutlingen
Tabelle
1. SSV Reutlingen 12 11-1-0 50:5 34
2. SG Uttenweiler / Unlingen 12 8-3-1 35:8 27
3. SG Oberndorf/Poltringen 12 7-3-2 22:19 24
4. TSV Lustnau II 11 7-1-3 30:15 22
5. SG Öpfingen/Altheim II II 11 6-1-4 32:19 19
---
Tabellenführer zur Winterpause: SG Warthausen / Alberweiler II
Tabelle
1. SG Warthausen / Alberweiler II 11 7-3-1 27:9 24
2. SG Mietingen / Baltringen 11 8-0-3 27:12 24
3. SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz 11 7-0-4 30:15 21
4. SV Immenried 12 4-5-3 29:19 17
5. SG TSV Eschach / Brochenzell 11 4-4-3 16:13 16
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________