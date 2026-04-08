Ab Sommer in der Landesliga? Das sind alle Bezirksliga-Tabellenführer

Die Saison in den 12 Bezirksligen im Gebiet des Württembergischen Fußballverbands läuft. Die Meister erhalten zumindest die Berechtigung, in der Folgesaison in einer der vier Landesliga-Staffeln anzutreten.
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Und deshalb schauen wir auf die Tabellenführer in den Bezirksligen in Württemberg und verschaffen dir den optimalen Überblick - beim Klick auf die jeweilige Liga kommt man zur aktuellen Tabelle:
Tabellenführer nach 21 von 30 Spieltagen: SGM Dettingen/Glems
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Tabellenführer nach 24 von 34 Spieltagen: TSV Eschach
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Tabellenführer nach 21 von 30 Spieltagen: Türkgücü UIm
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Tabellenführer nach 25 von 34 Spieltagen: SV Germania Bietigheim
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Tabellenführer nach 21 von 30 Spieltagen: Aramäer Heilbronn
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Tabellenführer nach 21 von 30 Spieltagen: FC Heiningen
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Tabellenführer nach 20 von 30 Spieltagen: VfR Sulz
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Tabellenführer nach 25 von 34 Spieltagen: FC Mengen
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Tabellenführer nach 22 von 30 Spieltagen: Spfr. Dorfmerkingen II
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Tabellenführer nach 21 von 30 Spieltagen: SV Allmersbach
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Bezirksliga Schwarzwald/Zollern
Tabellenführer nach 25 von 34 Spieltagen: SGM Deißlingen/Lauffen
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Bezirksliga Stuttgart/Böblingen
Tabellenführer nach 21 von 30 Spieltagen: ASV Botnang
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