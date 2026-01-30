Ab Sommer in der Landesliga? Das sind alle Bezirksliga-Tabellenführer

Die Saison in den 12 Bezirksligen im Gebiet des Württembergischen Fußballverbands läuft. Die Meister erhalten zumindest die Berechtigung, in der Folgesaison in einer der vier Landesliga-Staffeln anzutreten.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________
Und deshalb schauen wir auf die Tabellenführer in den Bezirksligen in Württemberg und verschaffen dir den optimalen Überblick - beim Klick auf die jeweilige Liga kommt man zur aktuellen Tabelle:
Tabellenführer nach 16 von 30 Spieltagen: VfL Pfullingen II
---
Tabellenführer nach 17 von 34 Spieltagen: SV Oberzell
---
Tabellenführer nach 16 von 30 Spieltagen: SV Westerheim
---
Tabellenführer nach 16 von 34 Spieltagen: SV Germania Bietigheim
---
Tabellenführer nach 15 von 30 Spieltagen: Aramäer Heilbronn
---
Tabellenführer nach 15 von 30 Spieltagen: FC Heiningen
---
Tabellenführer nach 15 von 30 Spieltagen: SF Gechingen
---
Tabellenführer nach 18 von 34 Spieltagen: FC Mengen
---
Tabellenführer nach 18 von 30 Spieltagen: Spfr. Dorfmerkingen II
---
Tabellenführer nach 15 von 30 Spieltagen: TSV Gaildorf
---
Bezirksliga Schwarzwald/Zollern
Tabellenführer nach 18 von 34 Spieltagen: SGM Deißlingen/Lauffen
---
Bezirksliga Stuttgart/Böblingen
Tabellenführer nach 14 von 30 Spieltagen: SV Vaihingen
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________