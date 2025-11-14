Ab Sommer in der Landesliga? Das sind alle Bezirksliga-Tabellenführer

Und deshalb schauen wir auf die Tabellenführer in den Bezirksligen in Württemberg und verschaffen dir den optimalen Überblick - beim Klick auf die jeweilige Liga kommt man zur aktuellen Tabelle:

Bezirksliga Alb

Tabellenführer nach 13 von 30 Spieltagen: SGM Dettingen/Glems

---

Bezirksliga Bodensee

Tabellenführer nach 15 von 34 Spieltagen: TSV Eschach

---

Bezirksliga Donau/Iller

Tabellenführer nach 13 von 30 Spieltagen: SG Öpfingen

---

Bezirksliga Enz/Murr

Tabellenführer nach 13 von 34 Spieltagen: SV Germania Bietigheim

---

Bezirksliga Franken

Tabellenführer nach 12 von 30 Spieltagen: Aramäer Heilbronn

---

Bezirksliga Neckar/Fils

Tabellenführer nach 12 von 30 Spieltagen: FC Heiningen

---

Bezirksliga Nordschwarzwald

Tabellenführer nach 12 von 30 Spieltagen: SF Gechingen

---

Bezirksliga Oberschwaben

Tabellenführer nach 15 von 34 Spieltagen: FC Mengen

---

Bezirksliga Ostwürttemberg

Tabellenführer nach 15 von 30 Spieltagen: Spfr. Dorfmerkingen II

---

Bezirksliga Rems/Murr/Hall

Tabellenführer nach 12 von 30 Spieltagen: SV Allmersbach

---

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern

Tabellenführer nach 15 von 34 Spieltagen: SGM Deißlingen/Lauffen

---

Bezirksliga Stuttgart/Böblingen

Tabellenführer nach 11 von 30 Spieltagen: TV Darmsheim

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________