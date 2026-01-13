Ab Sommer in der Bezirksliga? Das sind alle Kreisliga-Tabellenführer

In den A-Ligen in Württemberg tobt der große Kampf um den Aufstieg in einer der zwölf Bezirksligen. FuPa wirft daher den Blick auf alle Tabellenführer in den Kreisligen A.
Kreisliga A1: TSV Holzelfingen
Kreisliga A2: Anadolu SV Reutlingen
Kreisliga A3: SV Neustetten
---
Kreisliga A1: SG Baienfurt
Kreisliga A2: FC Isny
---
Kreisliga A1: SG Oberdischingen/Ersingen
Kreisliga A2: SGM FKV Neu-Ulm/TSV Neu Ulm II
Kreisliga A3: SSV Illerberg/Thal
---
Kreisliga A1: TSV Grünbühl
Kreisliga A2: Drita Kosova Kornwestheim
Kreisliga A3: TSV Bönnigheim
---
Kreisliga A1: SV Schluchtern
Kreisliga A2: SV Sülzbach
Kreisliga A3: SC Michelbach/Wald
---
Kreisliga A1: TSV Wernau
Kreisliga A2: VfB Neuffen
Kreisliga A3: SV Croatia Geislingen
---
Kreisliga A1: SV Dietersweiler
Kreisliga A2: SV Schönbronn
Kreisliga A3: SF Salzstetten
---
Kreisliga A1: FC Ostrach
Kreisliga A2: SG Muttensweiler/Hochdorf
Kreisliga A3: SV Baustetten
---
Kreisliga A1: TV Herlikofen
Kreisliga A2: FV Viktoria Wasseralfingen
Kreisliga A3: Türkspor Heidenheim
---
Kreisliga A1: TV Weiler/Rems
Kreisliga A2: FC Welzheim
Kreisliga A3: TSV Ilshofen II
Kreisliga A4: Spvgg Gammesfeld
---
Kreisliga A1: SV Waldmössingen
Kreisliga A2: SG Böhringen / FC Dietingen
Kreisliga A3: SGM Nusplingen/Obernheim
Kreisliga A4: SV Spaichingen
---
Kreisliga A1: OFK Beograd Stuttgart
Kreisliga A2: FSV Waldebene Stuttgart Ost
Kreisliga A3: Türkischer SV Herrenberg
