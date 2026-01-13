 2026-01-09T09:36:09.492Z

Allgemeines
Ab Sommer in der Bezirksliga? Das sind alle Kreisliga-Tabellenführer

Auf FuPa gibt es die aktuelle Übersicht auf alle Spitzenreiter der A-Ligen.

In den A-Ligen in Württemberg tobt der große Kampf um den Aufstieg in einer der zwölf Bezirksligen. FuPa wirft daher den Blick auf alle Tabellenführer in den Kreisligen A.

Bezirk Alb

Kreisliga A1: TSV Holzelfingen

Kreisliga A2: Anadolu SV Reutlingen

Kreisliga A3: SV Neustetten

---

Bezirk Bodensee

Kreisliga A1: SG Baienfurt

Kreisliga A2: FC Isny

---

Bezirk Donau/Iller

Kreisliga A1: SG Oberdischingen/Ersingen

Kreisliga A2: SGM FKV Neu-Ulm/TSV Neu Ulm II

Kreisliga A3: SSV Illerberg/Thal

---

Bezirk Enz/Murr

Kreisliga A1: TSV Grünbühl

Kreisliga A2: Drita Kosova Kornwestheim

Kreisliga A3: TSV Bönnigheim

---

Bezirk Franken

Kreisliga A1: SV Schluchtern

Kreisliga A2: SV Sülzbach

Kreisliga A3: SC Michelbach/Wald

---

Bezirk Neckar/Fils

Kreisliga A1: TSV Wernau

Kreisliga A2: VfB Neuffen

Kreisliga A3: SV Croatia Geislingen

---

Bezirk Nordschwarzwald

Kreisliga A1: SV Dietersweiler

Kreisliga A2: SV Schönbronn

Kreisliga A3: SF Salzstetten

---

Bezirk Oberschwaben

Kreisliga A1: FC Ostrach

Kreisliga A2: SG Muttensweiler/Hochdorf

Kreisliga A3: SV Baustetten

---

Bezirk Ostwürttemberg

Kreisliga A1: TV Herlikofen

Kreisliga A2: FV Viktoria Wasseralfingen

Kreisliga A3: Türkspor Heidenheim

---

Bezirk Rems/Murr/Hall

Kreisliga A1: TV Weiler/Rems

Kreisliga A2: FC Welzheim

Kreisliga A3: TSV Ilshofen II

Kreisliga A4: Spvgg Gammesfeld

---

Bezirk Schwarzwald/Zollern

Kreisliga A1: SV Waldmössingen

Kreisliga A2: SG Böhringen / FC Dietingen

Kreisliga A3: SGM Nusplingen/Obernheim

Kreisliga A4: SV Spaichingen

---

Bezirk Stuttgart/Böblingen

Kreisliga A1: OFK Beograd Stuttgart

Kreisliga A2: FSV Waldebene Stuttgart Ost

Kreisliga A3: Türkischer SV Herrenberg

