Ab Sommer: Christian Holz übernimmt Blau-Weiß Wertherbruch Kreisliga A Rees-Bocholt: In Christian Holz ist der Nachfolger für den scheidenden Jürgen Stratmann an der Seitenlinie von Blau-Weiß Wertherbruch gefunden.

Großes Stühlerücken in Sommer im Kreis Rees-Bocholt. Christian Holz übernimmt dann als Cheftrainer den A-Ligisten Blau-Weiß Wertherbruch. Dessen aktuellere Trainer, Jürgen Stratmann, wird neuer Coach beim Landesligisten SV Blau-Weiß Dingden, wo der amtierende Chef an der Seitenlinie, Dirk Juch, den Posten freimacht und stattdessen Sportlicher Leiter wird.

Vor seiner Trainerlaufbahn stand Holz für Blau-Weiß Dingden auf dem Platz und spielte von der Kreisliga B bis zur Bezirksliga im Trikot des Clubs. Vom Feld wechselte er anschließend auf die Trainerbank und übernahm in Dingden das Amt des Co-Trainers. Nach einem Wechsel zum TuB Bocholt und einer beruflich bedingten Pause vom Fußball, kehrt er nun im Sommer auf den Sportplatz zurück. Das Großprojekt im Job ist abgeschlossen und "zu Hause ist auch alles geklärt, meine Frau hat ihr Go gegeben."

Groß ist seine Vorfreude: "Und ich habe wieder Bock, ein Team zu übernehmen. Es kribbelt in den Füßen, ich habe ja auch bis 40 selbst Fußball gespielt", verrät er weiter. Zunächst ist sein Kontrakt auf ein Jahr festgelegt, doch eine langfristige Zusammenarbeit wird von beiden Seiten angestrebt. Besonders das familiäre Umfeld in Wertherbruch und die Zusage in Ruhe arbeiten zu können, haben ihn letztlich überzeugt.