Ab Sommer: Cakici übernimmt in Ingelheim

Ingelheim/Marienborn. Die Spielvereinigung Ingelheim hat Entscheidungen in der bis zur Vorwoche noch offenen Trainerfrage getroffen: So wird Eric Oehler die Fußballer vom Blumengarten gemeinsam mit Co-Spielertrainer Jonathan Trost zunächst bis zum Saisonende durch die Landesliga Ost führen. Das gab der Sportliche Leiter, Sebastian Frey, nun offiziell bekannt. Das kommt nicht unerwartet und wird fast zur Randnotiz.

Denn die Ingelheimer haben für die neue Spielzeit einen Wechsel auf der Position des Übungsleiters beschlossen. Und diese Nachricht hat es in sich: Ali Kayhan Cakici, aktuell noch Coach beim Verbandsligisten TuS Marienborn, wird den Landesligisten aus der Rotweinstadt im kommenden Sommer übernehmen.

Wie Cakici die Ingelheimer Vereinsführung begeistert hat und wie die Zukunftsplanungen am Blumengarten aussehen, erfahrt ihr im plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.