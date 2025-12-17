 2025-12-17T10:26:01.779Z

Transfers
Daumen hoch für die Spielvereinigung Ingelheim: Ali Cakici übernimmt im Sommer am Blumengarten. Archivfoto: Mario Luge
Daumen hoch für die Spielvereinigung Ingelheim: Ali Cakici übernimmt im Sommer am Blumengarten. Archivfoto: Mario Luge

Ab Sommer: Cakici übernimmt in Ingelheim

Von der Kirschhecke an den Blumengarten: Aktueller Marienborner Coach wird Trainer beim abstiegsgefährdeten Landesligisten

Verlinkte Inhalte

Verbandsliga Südwest
Landesliga Ost
Marienborn
Ingelheim
Jonathan Trost
Jonathan Trost

Ingelheim/Marienborn. Die Spielvereinigung Ingelheim hat Entscheidungen in der bis zur Vorwoche noch offenen Trainerfrage getroffen: So wird Eric Oehler die Fußballer vom Blumengarten gemeinsam mit Co-Spielertrainer Jonathan Trost zunächst bis zum Saisonende durch die Landesliga Ost führen. Das gab der Sportliche Leiter, Sebastian Frey, nun offiziell bekannt. Das kommt nicht unerwartet und wird fast zur Randnotiz.

Denn die Ingelheimer haben für die neue Spielzeit einen Wechsel auf der Position des Übungsleiters beschlossen. Und diese Nachricht hat es in sich: Ali Kayhan Cakici, aktuell noch Coach beim Verbandsligisten TuS Marienborn, wird den Landesligisten aus der Rotweinstadt im kommenden Sommer übernehmen.

Wie Cakici die Ingelheimer Vereinsführung begeistert hat und wie die Zukunftsplanungen am Blumengarten aussehen, erfahrt ihr im plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.

Aufrufe: 017.12.2025, 13:15 Uhr
Mario LugeAutor