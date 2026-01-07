Ab Sommer: Bezirksliga-Top-Team holt Trainer von Aufstiegskonkurrent

Bei der SpVgg Sterkrade 06/07 endet im Sommer eine Ära. Lars Mühlbauer wird nach sechs Jahren als Cheftrainer sein Amt abgeben – idealerweise gekrönt vom ersehnten Landesliga-Aufstieg. Dass der Abschied feststeht, war bereits bekannt. Nun ist auch klar, wer übernimmt: Mit Norman Seitz wechselt der aktuelle Co-Trainer des Ligaprimus DJK Arminia Klosterhardt an den Dicken Stein.

"Wir sind froh, dass wir mit Norman genau den richtigen Trainer für uns gewinnen konnten", erklärt Geschäftsführer André Kok gegenüber der NRZ. Ich habe Norman kennengelernt. Er ist charakterlich ein super Typ."

Seitz geht mittlerweile in sein zweites Jahr im Trainerteam von Marcel Landers. Zuvor agierte er noch als Cheftrainer für die Sportfreunde Königshardt, ehe es ihn zurück zu seinem Heimatverein aus Klosterhardt zog. Zur kommenden Saison reizte ihn nun also eine neue Herausforderung: "Ich habe in den zwei Jahren als Co-Trainer bei Arminia Klosterhardt viel Verantwortung übertragen bekommen. Im Laufe der Hinrunde ist bei mir der Gedanke gereift, dass ich als Trainer gerne wieder meine eigenen Ideen umsetzen möchte", berichtet Seitz.

Bis sich der 32-Jährige der neuen Herausforderung stellen darf, gilt zunächst jedoch der volle Fokus auf das Tagesgeschäft in der Bezirksliga. Und das bringt nun eine besondere Brisanz mit sich. Im weiterhin engen Aufstiegsrennen belegen Klosterhardt und Sterkrade wie es der Zufall will auch die beiden Spitzenpositionen. In gewisser Hinsicht könnte Seitz mit erfolgreicher Arbeit in der Rückrunde sich selbst um ein erstmaliges Engagement in der Landesliga bringen, wobei noch einige andere Teams ein ernsthaftes Wörtchen im Aufstiegsrennen mitzureden haben.

Animositäten zwischen den Klubs zeichnen sich daraus jedoch nicht ab. Vielmehr herrscht trotz der lokalen Rivalität gegenseitiger Respekt, der den Wechsel erst möglich machte. "Ich muss zugeben, dass für mich nicht viele Vereine in Frage gekommen sind, zu denen ich gewechselt wäre“, sagt Seitz. "Aber 06/07 ist ein Traditionsverein, eine klasse und vor allem charakterlich einwandfreie Mannschaft. Diese Chance wollte ich mir nicht entgehen lassen.“

Womöglich kann Seitz in Sterkrade auch an die Ära Mühlbauer nahtlos anknüpfen – und seine eigene in der Landesliga beginnen.

