Ab Sommer: Alemannia Nied holt Apidopoulos ins Trainerteam Gruppenligist stellt die Weichen für die kommende Spielzeit +++ Kaschel und Apidopoulos als Tandem +++ Sascha Wittenberg wird Co-Trainer von Philipp Durillo · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Steigt im Sommer bei Alemannia Nied ein: Benjamin Apidopoulos. – Foto: RSCP Photo (Archiv)

Frankfurt. Mit dem Heimsieg gegen die SG Rauenthal/Martinsthal hat Alemannia Nied einen möglicherweise vorentscheidenden Schritt gemacht, um auch in der kommenden Saison Gruppenliga zu spielen. Als Tabellensiebter mit 31 Zählern fehlen noch drei Siege zur ominösen 40 Punkte-Marke, die in aller Regel für den Ligaerhalt im "Haifischbecken" reicht. Der Abstand auf den ersten Abstiegsplatz beträgt nunmehr sieben Zähler. Puffer genug für die Alemannia, um die Personalplanungen vorantreiben zu können.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Trainer Steffen Kaschel wird eine weitere Saison dranhängen. Wegen gesundheitlichen Problemen hatte der Coach zwischezeitlich pausiert, ist aber wieder an die Seitenlinie zurückgekehrt. Perspektivisch will Kaschel allerdings in der Trainingsarbeit kürzer treten und eher in die sportliche Leitung gehen. Daher hat sich der 46-Jährige zur neuen Saison Unterstützung geholt, dann wird Benjamin Apidopoulos ins Trainerteam der Alemannia stoßen.

"Das könnte gut passen. Die Gruppenliga ist sehr attraktiv zum Coachen, gerade im Hinblick auf die Ausgeglichenheit und die vielen Vereine aus dem Main-Taunus-Kreis. Ich sehe eine Win-Win-Situation. Steffen hat die A-Lizenz, von ihm kann man sich einiges abschauen", sagt Apidopoulos. Der nach seinem Aus in Zeilsheim vereinslose Coach hat früher mal zwei Jahre bei der Alemannia gespielt und kennt viele der handelnden Personen aus dem Vorstand. "Können Top Vier anpeilen"

Den unter Kaschel und dem sportlichen Leiter Wilfried Lampe eingeschlagenen Weg des Clubs, mit jungen Spielern eine Mannschaft mit Identifikation zu entwickeln, die perspektivisch mal oben anklopfen kann, trägt Apidopoulos nach eigener Aussage voll mit. "Wenn wir an ein paar Stellschrauben drehen, können wir sicherlich mal die Top Vier anpeilen", sagt Apidopoulos über das Potenzial des Teams. Urgestein Sascha Wittenberg bleibt Co-Trainer und übernimmt die Aufgaben von Maurice Lampe, der familiär bedingt kürzer tritt. Aus dem weiteren Staff bleiben Torwarttrainer Florian Fischer, Betreuer André Pereira und Heinz-Joachim Gerstenberg an Bord.