Ab sofort: Marc Gülzow nicht mehr Chefcoach des SV Schelsen

Marc Gülzow ist nicht mehr Trainer des SV Schelsen. – Foto: Reimund Esser

Marc Gülzow ist nicht mehr Trainer des Mönchengladbacher A-Ligisten SV Schelsen. Das hat der Verein unserer Redaktion gegenüber bestätigt. Der Verein würde darüber bereits am Wochenende informiert, nun hat der Coach dies auch seiner Mannschaft mitgeteilt.

Unterschiedliche Auffassungen zwischen Mannschaft und Trainer

In der Erklärung des Vereins wird der Schritt wie folgt erklärt. "Neben den zuletzt ausbleibenden sportlichen Erfolgen haben auch die aktuellen Rahmenbedingungen im Trainings- und Spielbetrieb sowie unterschiedliche Auffassungen in der Zusammenarbeit zwischen Mannschaft und Trainer zu dieser Entscheidung geführt. Mit seinem Rücktritt möchte Marc Gülzow den Weg für einen sportlichen Neustart freimachen." Das legt nah, dass insgesamt nicht alles rund gelaufen sein dürfte. Der Verein dankt Gülzow, der das Amt im Sommer übernommen hatte, für sein Engagement in den vergangenen Wochen und Monaten.

Zwei Punkte aus sechs Spielen im Jahr 2026

Und das belegen natürlich auch die Zahlen. In der vierten Saison seit dem erstmaligen Aufstieg des Vereins in die Kreisliga A sieht es derzeit danach aus, als müssten vier oder im Extremfall sogar fünf Mannschaften aus der Liga absteigen. Auf den fünftletzten Platz, den aktuell der TuS Liedberg belegt, beträgt das Polster der Schelsener nur zwei Zähler. Auf den viertletzten Rang, der nach aktuellem Stand der erste Abstiegsplatz wäre, sind es immerhin noch sieben Zähler. Doch die jüngste Bilanz liest sich nicht gut. Nur zwei Punkte gab es aus den sechs Spielen in diesem Jahr, der letzte Punktspielsieg gelang am 7. Dezember gegen die SpVg Odenkirchen II (2:0).