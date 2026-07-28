Ab sofort greift die Reserve des 1. FC Kleve so richtig an

Mission erfüllt! Trainer Christian „Theo“ Klunder hat in der abgelaufenen Saison beim A-Ligisten 1. FC Kleve II ganze Arbeit geleistet. Um es etwas genauer zu sagen: Aufbauarbeit. In der Saison 2024/25 hatte der Klub vom Bresserberg nach dem Rückzug aus der Bezirksliga ohne Reserve auskommen müssen.
Inzwischen können die Rot-Blauen wieder stolz auf ihre „Zweite“ sein. Klunder hatte im vergangenen Sommer zunächst einmal sein riesiges Netzwerk genutzt, um ein komplett neues Team auf die Beine zu stellen. „Da tauchten am Anfang verständlicherweise noch Schwierigkeiten in Sachen Kommunikation auf“, erinnert sich der Trainer. Doch in einer angesichts der schwierigen Umstände vergleichsweise kurzen Zeit wuchs eine verschworene Einheit zusammen.
Von Abstiegsgefahr war nie die Rede. Am Ende sprangen beachtliche 47 Punkte aus 30 Spielen und damit Rang sechs heraus – die ursprüngliche Zielsetzung hatte der 1. FC Kleve II damit deutlich übertroffen. „Wir hätten sogar noch den einen oder anderen Punkt mehr auf dem Konto haben können. Speziell in der Rückrunde war ich mit unserer Leistung in einigen Spielen nicht immer zufrieden“, so Klunder.
Personelle Probleme dürften ab sofort der Vergangenheit angehören. Denn in Tim Martin Jozic (eigene A-Jugend), Len Deckers, Martin Tekaat, Nicolas Rode, Falko Kersten (alle SGE Bedburg-Hau), Jaime Neuroth (SV Rindern II), Noah Bienemann (SV Rindern III), Luca Leon Heek (TSV Weeze II), Jesco David Akpojaro (SV Griethausen), Levi Wolters (BV DJK Kellen) und Cedric Kamps (Alemannia Pfalzdorf) haben gleich elf neue Spieler den Weg zum Bresserberg gefunden. Besonders die Verpflichtung von Torjäger Falko Kersten sticht ins Auge. Er soll mit Kosovar Demiri ein brandgefährliches Sturmduo bilden, das allerhöchsten Ansprüchen genügt.
Auf der Abgangsseite verlassen Daniel Graffmann (SV Bedburg-Hau), Iljan Güden (VfR Warbeyen), Aly Oumar Cherif (Siegfried Materborn II), Fabian Cox (unbekannt) und Fynn Classen (VfB Rheingold Emmerich) die Klever Reserve. „Natürlich kann ich nicht allen Spielern einen Stammplatz versprechen. Deshalb hat sich der eine oder andere für eine neue Herausforderung entschieden. Das ist auch völlig in Ordnung so“, sagt Klunder.
Im gleichen Atemzug betont der 43-Jährige allerdings, dass alle Spieler im Kader ihre Chance erhalten werden. „Das hat sich schon in der vergangenen Saison gezeigt. Da waren nach der Winterpause plötzlich viele Spieler auf dem Feld, die vorher noch keine Rolle gespielt hatten“, so der Trainer, der mit dem aktuellen Stand der Vorbereitung schon sehr zufrieden ist.
Und so lautet die Kampfansage an die Konkurrenz in der Kreisliga A Kleve/Geldern: „Wir wollen natürlich versuchen, oben anzugreifen und uns in der Spitzengruppe zu etablieren. Würde ich was anderes sagen, würden mich viele auslachen.“