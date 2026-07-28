Ab sofort greift die Reserve des 1. FC Kleve so richtig an

Von Abstiegsgefahr war nie die Rede. Am Ende sprangen beachtliche 47 Punkte aus 30 Spielen und damit Rang sechs heraus – die ursprüngliche Zielsetzung hatte der 1. FC Kleve II damit deutlich übertroffen. „Wir hätten sogar noch den einen oder anderen Punkt mehr auf dem Konto haben können. Speziell in der Rückrunde war ich mit unserer Leistung in einigen Spielen nicht immer zufrieden“, so Klunder.