Ab sofort: FSV VfB Straubing angelt sich Top-Verteidiger Der höherklassig erprobte Innenverteidiger-Hüne Tom Liebherr verstärkt die Panafidin-Truppe von PM / ts · Heute, 22:30 Uhr · 0 Leser

Manager Tom Gabler (li.) und Vorstand Jürgen Brunner nehmen ihre Neuverpflichtung Tom Liebherr in die Mitte – Foto: Verein

Kurz vor dem Trainingsstart kann der FSV VfB Straubing einen hochkarätigen Neuzugang vermelden: Der großgewachsene Innenverteidiger Tom Liebherr hat sich dem Bezirksligisten angeschlossen.

Der 27-Jährige stammt aus Kempten und bringt reichlich höherklassige Erfahrung mit an den Peterswöhrd. In seiner bisherigen Laufbahn absolvierte Liebherr 61 Einsätze in der Bayernliga für den TSV Kottern sowie Fortuna Regensburg. Zudem stehen 52 Landesligaspiele für den1. FC Sonthofen und ebenfalls Fortuna Regensburg in seiner Vita. Nach einer längeren fußballerischen Zwangspause - seine letzte Partie bestritt Liebherr im vergangenen September - fühlt sich der Abwehrspieler, den es im Herbst 2022 nach Regensburg verschlagen hat, wieder voll belastbar und bereit für den nächsten sportlichen Abschnitt. Die Bezirksliga lässt sich für Liebherr optimal mit seinem beruflichen Werdegang vereinbaren: Seit April 2025 ist er bei einem großen Unternehmen in Straubing beschäftigt.





Liebherr ist ab sofort spielberechtigt und hat seine Zusage beim FSV VfB Straubing bis zum 30.06.2027 gegeben. "Tom wird uns in der Abwehr zusätzliche Stabilität bringen – davon bin ich überzeugt. Ich hoffe, dass er sich schnell ins Mannschaftsgefüge einfindet und sich bei uns wohlfühlt", sagt Straubings Klubchef Jürgen Brunner. Auch der sportlicher Leiter Tom Gabler zeigt sich zufrieden: "Ich freue mich sehr, dass Tom wieder angreift – und das bei uns. Ich habe ihn öfter bei Fortuna Regensburg spielen sehen: Er ist ein echter Leader und wird unserer Mannschaft guttun. Natürlich wissen wir, dass man nach einer längeren Pause Zeit braucht, um wieder zur alten Stärke zu finden. Diese Zeit geben wir ihm. Ein Dankeschön geht auch an Fortuna-Boss Helmut Zeiml, der Tom und damit auch uns keinerlei Steine in den Weg gelegt hat.“





