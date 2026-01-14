Ab sofort: FC Wischhafen/Dornbusch stellt neuen Trainer vor

Beim Kreisligisten FC Wischhafen/Dornbusch ist es zu einem Trainerwechsel bei der ersten Herrenmannschaft gekommen. Nachdem Patrick „Paddy“ Dittmer vor wenigen Tagen als künftiger Trainer des Rotenburger Kreisligisten MTV Hesedorf vorgestellt worden war , gab sein bisheriger Verein nun bekannt, dass die sportliche Leitung ab sofort neu aufgestellt wurde.

Der Verein verabschiedete Dittmer offiziell über seinen Instagram-Kanal. Dort hieß es: „Wir bedanken uns bei Paddy für seinen Einsatz, sein Engagement und die gemeinsame Zeit und wünschen ihm für die Zukunft sportlich wie privat nur das Beste.“ Mit der Veränderung endet zugleich die Zusammenarbeit mit dem spielenden Co-Trainer Lukas Hatecke sowie mit Betreuer Jan-Hendrik Dörries. Hatecke bleibt der Mannschaft weiterhin als Spieler erhalten.

Zeitgleich präsentierte der FC Wischhafen/Dornbusch Norman Pehmüller als neuen Cheftrainer der ersten Herren. Der 48-Jährige übernimmt die Verantwortung mit sofortiger Wirkung und wird künftig von Andreas Brandt unterstützt, der als Betreuer zum Team stößt. Pehmüller übernimmt die Aufgabe mit dem Ziel, die Mannschaft sportlich zu stabilisieren und den Klassenerhalt zu erreichen.