Ab Platz sechs Aufstiegskampf, ab Platz neun Abstiegskampf

Abstiegskrimi pur! Blau-Gelb (29 Punkte) und Borussia Pankow (ebenfalls 29 Punkte) kämpfen direkt gegeneinander um den Verbleib in der Bezirksliga. Blau-Gelb (Trainer Thomas Leifheit) gewann zuletzt 2:1 bei TuS Makkabi II, während Borussia Pankow am 28. Spieltag mit einem 6:2 gegen Anadoluspor ein Ausrufezeichen setzte. Im Hinspiel setzte sich Borussia Pankow knapp mit 4:3 durch. Beide Teams werden alles reinwerfen – die besseren Nerven entscheiden hier.

Anadoluspor (40 Punkte, Platz 7) empfängt mit Union 06 (53 Punkte, Platz 3) ein echtes Spitzenteam. Trainer Engin Korkut wird auf die Torgefahr von Volkan Neziroglu (20 Tore) und Faruk Sözen (16 Tore) bauen, um Union 06 ein Bein zu stellen. Union 06, zuletzt 3:2-Sieger gegen 1. Traber FC Mariendorf, will in die Landesliga. Im Hinspiel siegte Union 06 3:2 – ein erneutes Spektakel scheint garantiert.

Für FC Amed (Trainer Fikret Akbulut) ist die Partie gegen das Schlusslicht Mahlsdorf Waldesruh (15 Punkte) Pflichtprogramm. Der Tabellenzweite will mit einem Sieg den Aufstiegsplatz festigen und hat den schwächsten Angriff der Liga (31 Tore) vor der Brust. Ameds Offensivmann Ihab Al-Khalaf (14 Tore) dürfte hier ein Schlüsselspieler sein. Im Hinspiel gewann Amed knapp mit 2:1. Ein klarer Erfolg ist Pflicht, will man Platz 2 nicht an Union 06 verlieren.