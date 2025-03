Ab Platz 6 wird gezittert: »Brauchen einen langen Atem«

Auf den überraschenden 3:2-Heimerfolg gegen Schlicht will Inter Amberg unbedingt den nächsten Sieg folgen lassen. Damit könnte die Formation des Spielertrainer-Duos Helmut Jurek und Julian Ceesay einen weiteren Schritt weg von der Abstiegszone machen – und ganz nebenbei die 30-Punkte-Marke knacken. Am Samstag geht's weiter mit der Auswärtspartie bei der SpVgg SV Weiden II. „Vor solch einem Höhepunkt am Wochenende gilt es, die Fassung zu bewahren und das Ganze hochkonzentriert anzugehen. Wir wollen einen Dreier nachlegen, um tabellarisch kurz durchzuschnaufen“, sagt Jurek vor dem heutigen Match. Das enge Tableau hat er dabei natürlich im Kopf: „Man sieht, dass die Liga ab Platz 6 in den Abstiegskampf verstrickt ist. Von daher brauchen wir in dieser Saison einen langen Atem und ich hoffe, dass wir den bis zum Ende bewahren.“ Heute Abend erwartet der 36-Jährige ein „Spiel auf Messers Schneide“. Mal sehen, ob Ambergs neuer Angreifer Stefan Meisel (39) nach seinem Doppelpack zuletzt gleich wieder zusticht.