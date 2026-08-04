Ab Mittwoch auf Verlorenkost: Quali zur Frauen-Champions League

Ob Marta Estevez Garcia und Co. am Mittwochabend jubeln können? – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Schon um 13 Uhr stehen sich am Mittwoch FK Sarajevo aus Bosnien-Herzegowina und PSV Eindhoven aus den Niederlanden zum Auftakt der Champions League-Qualifikation gegenüber. Diese Partie des Miniturniers 4 der 2.Runde findet im „Stade Achille Hammerel“ statt, die aktuelle europäische Nummer 38 spielt dabei gegen die Nummer 70 .

Vier Stunden später, um 19 Uhr, werden dann die Lokalmatadorinnen vom Racing FC Union Luxemburg in ihrem Heimstadion auf HJK Helsinki treffen. Die luxemburgischen Serienmeisterinnen sind aktuell auf Rang 53 der Fünfjahreswertung zu finden. Luxemburg belegt auf Vereinsebene in Europa sogar Platz 37, ein Verdienst der ausschließlich Racing zu verdanken ist.

Gegner HJK aus Finnland steht auf Platz 102, theoretisch könnte man den Luxemburgerinnen also die Favoritenrolle zuschreiben. Doch u.a. muss man TV-Informationen zufolge auf die angeschlagene Kapitänin Julie Wojdyla verzichten und die Finninnen bestreiten ihre Saison über das Kalenderjahr und befinden sich mitten in der Saison.

Martins: „viele Spiele bestritten, um die neuen Spielerinnen in unser System zu integrieren“

Racing-Trainerin Elodie Martins in einem kurzen Statement gegenüber FuPa: „Wir haben hart gearbeitet, vor allem an unserer Physis, darauf kommt es schließlich an. Wir haben viele Spiele bestritten, um die neuen Spielerinnen in unser System zu integrieren und die Automatismen zu finden.

Über HJK wissen wir nicht viel, nur, dass sie mitten in der regulären Saison stecken und daher mehr Spielpraxis haben als wir. Es ist die zweite Runde und wir sind sehr froh, dass wir in dieser sind, ohne dass wir in der ersten antreten mussten. Wir wissen, dass es hart wird, ein echter Kampf, wie jedes WCL-Spiel, aber wir werden alles geben, um etwas Positives mitzunehmen.“