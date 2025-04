Ab Mai droht euch ein Punktabzug

Im Amateurfußball gibt es immer wieder Nichtantritte. Teams verzichten aus den unterschiedlichsten Gründen auf eine Partie, was insbesondere in der heißen Saisonphase negative Auswirkungen auf Auf- oder Abstiegskampf haben kann. Deshalb hat der Westdeutsche Fußballverband (WDFV) eine Spezialregel in seiner Spielordnung.

Wer in einer Saison insgesamt dreimal nicht antritt, steigt automatisch ab, sollte er höher als in der tiefsten Liga seines Krieses spielen. Es kommt zum sofortigen Rückzug.

Der Wortlaut aus der WDFV-Spielordnung

§ 37 Teilnahme an Pflichtspielen

(1) Jeder Verein hat das Recht, an Pflichtspielen mit einer beliebigen Anzahl von Mannschaften teilzunehmen. Mit seiner Meldung, die zu dem von der Spielleitenden Stelle vorgeschriebenen Termin erfolgen muss, verpflichtet er sich zur regelmäßigen Teilnahme an den für seine Mannschaften angesetzten Spielen. Spielverzicht, Rückzug vom Spielbetrieb oder Nichtantreten in einem Punktespiel ab dem 01.05. eines jeden Spieljahres führt (neben der Spielwertung des nicht ausgetragenen Spiels gemäß § 43 Abs. 2 Nr. 3) zum Abzug von drei Punkten für die betroffene Mannschaft in der folgenden Spielzeit. Die

Anordnung trifft die für das nicht ausgetragene Spiel zuständige Verwaltungsstelle.