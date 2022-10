– Foto: Siegfried Lörz

Ab jetzt Gejagter Verbandsliga +++ Zuzenhausen fährt als Spitzenreiter nach Heddesheim +++ Eppingen braucht in Friedrichstal mal wieder einen Dreier

Der Lauf hält an und an und an. Vielleicht ist es aber gar kein Lauf und der FC Zuzenhausen kann seine derzeitige Form über die komplette Runde auf die Plätze der Verbandsliga bringen. 27 Punkte nach zehn Spieltagen sind jedenfalls eine schier unglaubliche Ausbeute, den Grün-Weißen gelingt derzeit im Prinzip alles. Formstark und bester Stimmung reisen sie am Sonntag zu einem Gegner, der seit vielen Jahren zur Ligaspitze gehört. Beim FV Fortuna Heddesheim nimmt der FC vermutlich das erste Mal überhaupt in diesem direkten Duell die Favoritenrolle ein. Spielbeginn ist um 15 Uhr. Die aktuellste Erfahrung mit den Heddesheimern hat der VfB Eppingen gemacht. Die 1:2-Niederlage vom vergangenen Wochenende schmerzt noch immer, schließlich war die Schweinfurth-Elf mehr als ebenbürtig. Zur selben Uhrzeit wie Zuzenhausen steigt das zwölfte Saisonspiel für den VfB. Beim FC Friedrichstal scheint nach zwei Niederlagen die Zeit reif dafür zu sein, mal wieder einen Dreier einzusammeln.

FC Zuzenhausen Ein Blick auf die vergangenen Duelle reicht, um die Mannschaft vor Heddesheim zu warnen. Nur eines der letzten sechs Aufeinandertreffen konnte Zuzenhausen gewinnen. "Aber nicht nur deswegen, sondern einfach auch aufgrund der großen Qualität, die die Heddesheimer besitzen, ist klar, dass auf uns eine richtig schwierige Aufgabe wartet", sagt Marcel Groß. Der Zuze-Trainer und sein Kollege Steffen Schieck machen derzeit vieles richtig. Die Mannschaft hat dazu das nötige Quäntchen Glück und das Stehvermögen, wie viele späte Treffer zeigen, dank denen sie das eine oder andere Spiel noch umgebogen hat. Das beste Beispiel ist der 3:1-Sieg aus der vergangenen Woche gegen Mühlhausen. "Mal wieder haben sich die Jungs nicht von einem Rückstand aus der Ruhe bringen lassen, im weiteren Verlauf gnadenlos zugeschlagen und zu den passenden Zeitpunkten die Tore geschossen", so Groß. Nun führt sie die Reise nach Heddesheim, wo der zehnte Sieg im elften Spiel gelingen soll. Die personelle Lage dafür ist ordentlich, auf dem Trainingsplatz im Häuselgrundweg ist gut was los diese Tage. "Momentan passt einfach alles, auch die Jungs, die eher in der zweiten Reihe stehen, hauen sich im Training voll rein, warten auf ihre Chance und feuern gleichzeitig diejenigen an, die auf dem Platz stehen", sagt Groß. VfB Eppingen