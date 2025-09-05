Ab in die obere Tabellenhälfte – Gilching braucht gegen Bullach wichtige Punkte

Nach drei Auswärtsspielen in Folge genießen die Bezirksliga-Fußballer des TSV Gilching-Argelsried am heutigen Freitag endlich wieder Heimrecht.

Gilching – Um in den Archiven das letzte Punktspiel zwischen dem TSV Gilching-Argelsried und dem TSV Geiselbullach zu finden, muss man etwas weiter zurückblättern. In der Saison 2013/14 duellierten sich beide Teams in der Kreisliga – mit dem jeweils besseren Ausgang für die Gilchinger (2:0, 4:1).

Dennoch ist der Nachbar aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck bestens bekannt an der Talhofstraße. Gilchings zweite Mannschaft traf mehrmals auf das Team von Spielertrainer Stefan Held und konnte dabei in 13 Duellen nur einmal gewinnen. Dazu verlor die erste Garnitur in der vergangenen Saison im Pokal gegen Geiselbullach.

Von einer möglichen Revanche möchte Christian Rodenwald dennoch nichts wissen, wenn sein Team am heutigen Freitagabend ab 19.30 Uhr den Aufsteiger erwartet. „Ich möchte einfach dieses Spiel gewinnen“, stellt der Gilchinger Trainer vor dem Heimspiel klar.

Für ihn und seine Elf wäre es bereits der dritte Sieg in Folge. Die Blickrichtung des Tabellensiebten ginge damit weiter nach oben. „Geiselbullach steht hinter uns. Demzufolge muss es unser Anspruch sein, die drei Punkte zu holen“, verkündet Rodenwald. Die Gäste konnten nach ihrem Aufstieg im Sommer erst eine Partie gewinnen (3:1 beim SV Waldeck-Obermenzing).

Nachwuchskeeper hütet das Gilchinger Tor

„Wir geben uns nicht auf“, verkündete Spielertrainer Held nach dem bitteren 2:3 am Samstag zu Hause gegen Landesliga-Absteiger SV Pul㈠lach. Rodenwald erwartet ohnehin große Gegenwehr: „Es ist ein Derby, und der Gegner wird alles reinwerfen.“

Da trifft es sich gut, dass sich der Kader der Gastgeber langsam immer mehr füllt. Kapitän Marco Brand, der beim jüngsten 5:1 in Polling aus privaten Gründen gefehlt hatte, ist genauso zurück wie Torwart Sebastian Hollenzer, der mehrere Wochen nicht zur Verfügung gestanden hatte. „Tobi (Tobias Höllrich, Anm. d. Red.) wird aber am Freitag im Tor stehen, das hat er sich verdient.