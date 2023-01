Ab in den Süden: F91 und Racing im Trainingslager Amtierender Meister reist in die Algarve, Pokalsieger gastiert in Belek

F91 Düdelingen

Wie „Le Quotidien“ am Mittwoch berichtete, ist F91 Düdelingen ab dem 22.Januar für sechs Tage in der portugiesischen Algarve zu Gast, wo man Montags, den 25.1. u.a. ein durchaus interessantes Testspiel gegen Ulsan Hyundai aus der ersten koreanischen Liga bestreiten wird. Am Abreisetag, den 28.Januar, soll vormittags noch ein zweites Testspiel im Rahmen des Trainingslagers ausgetragen werden, der Gegner für dieses steht aber noch nicht fest. Vor und nach der Arbeitsreise in den Süden trifft man jeweils auf zwei einheimische Vereine.

>> Das Düdelinger Testspielprogramm

Racing FC Union Luxemburg

Bereits Anfang kommender Woche befindet sich Racing FC Union Luxemburg zu einem Trainingslager im türkischen Belek, wo man am Dienstag auf den ungarischen Erstligisten Paski FC treffen wird. Vier Tage später, also am Samstag, den 21.1. bestreitet man gegen den serbischen Erstligisten Mladost Lucani einen zweiten Härtetest. Bereits am Dienstag unterlag der Pokalsieger in einem ersten Freundschaftsspiel in Hostert und tritt morgen, Freitag, noch bei Fola Esch an, bevor es ans Mittelmeer geht. Nach der Rückkehr stehen noch Tests in Berburg und gegen Petingen an.