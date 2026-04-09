Ab Freitag finden drei Länderspiele am Essener Uhlenkrug statt

Das Stadion Uhlenkrug darf sich auf Highlights freuen. – Foto: Markus Becker

Der ETB Schwarz-Weiß Essen freut sich sehr, dass in den nächsten Tagen drei Qualifikationsspiele für die U19-Europameisterschaft der Frauen im Stadion Uhlenkrug (Am Uhlenkrug 40, 45133 Essen) stattfinden werden.

Die Europameisterschaft findet von Ende Juni bis Mitte Juli in Bosnien und Herzegowina statt. Ingo Finkenstein aus dem ETB-Marketingteam ist es gelungen, diese hochwertigen Partien der zweiten Qualifikationsrunde nach Essen zu holen. Den Anfang macht am Freitag um 15.30 Uhr die deutsche Nationalmannschaft, wenn die DFB-U19W auf Irland trifft.

„Wir bauen den Bereich Mädchen- und Frauenfußball seit Jahren beim ETB erfolgreich und konsequent aus. Deshalb freuen wir uns umso mehr, dass diese wichtigen und interessanten Qualifikationsspiele in unserem schönen Stadion stattfinden werden. Ich freue mich schon sehr auf die Partien und hoffe, dass viele Zuschauer die Teams unterstützen werden“, sagt Karl Weiß, erster Vorsitzender der Schwarz-Weißen, zum internationalen Flair am Uhlenkrug.