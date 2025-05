„Ab der ersten Minute gebrannt“: Neurieds U23 bügelt SV Planegg II mit 7:0 ab

Die zweite deftige Derby-Klatsche in Folge musste Planeggs Kreisklasse-Reserve am Sonntag einstecken.

Nach dem 0:9 bei Spitzenreiter TSV Gräfelfing in der Vorwoche ging diesmal die abstiegsgefährdete U23 aus Neuried als strahlender Gewinner aus dem Nachbarschaftsduell hervor. „Wir haben ab der ersten Minute gebrannt und jeden Zweikampf angenommen“, lobte TSV-Trainer Robert Schöttl. Sein Gegenüber, Stefan Suchanke, war dagegen mehr als bedient, seine Mannschaft hatte sich nahezu kampflos ergeben: „Es war furchtbar. Wir haben überhaupt keine Gegenwehr gezeigt.“

Während es für Planeggs Zweite sportlich schon seit einigen Wochen um nichts mehr geht, setzt Neuried mit dem Kantersieg ein klares Ausrufezeichen im Abstiegskampf. Moritz Förster brachte die Gäste per Doppelpack früh auf die Siegerstraße. Kurz vor dem Seitenwechsel erhöhte Jonas Prangenberg auf 3:0. Nach der Pause gestalteten Marlon Feike, Albin Crnogaj mit zwei Toren und Michael Imana Oghogho vom Elfmeterpunkt das Resultat noch deutlicher. Planeggs Kicker schienen aus dem 0:9 in Gräfelfing nichts gelernt zu haben. „Eher im Gegenteil“, meinte Suchanke: „Man darf sich nicht noch mal so abschlachten lassen. Es wird Zeit, dass die Saison endlich zu Ende geht.“

Für Neurieds Reserve ist nun sogar der direkte Klassenerhalt wieder drin, der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt zwei Spiele vor Schluss nur noch drei Punkte. „Wir wollten das Ergebnis in die Höhe treiben, um den Druck auf die anderen Teams hochzuhalten“, erklärte Schöttl. Mit einem Dreier im Kellergipfel gegen Schlusslicht NK Dinamo München könnte die U23 der Grün-Weißen am Samstag nach Punkten zum TSV Forstenried aufschließen, sollte dieser bei Aufstiegsaspirant TSG Pasing verlieren. Der direkte Vergleich mit Forstenried spricht für Neuried. Bei einem Punktgewinn gegen Dinamo wäre zudem der direkte Abstieg vom Tisch. Schöttl: „Zu Hause müssen wir unsere Hausaufgaben machen, um am Ende drinzubleiben.“