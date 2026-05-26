Ab 20.30 Uhr live: Teil zwei im Relegations-Showdown

Macht Torben Müsels Traumfreistoß auch nach 180 Minuten den Unterschied? Kann Rot-Weiss Essen in Franken sogar noch nachlegen? Oder kann die SpVgg Greuther Fürth das Ruder vor heimischen Publikum wieder an sich reißen? Die Spannung vor dem Showdown um das letzte Ticket für die kommende Zweitliga-Saison wächst.
Beim ersten Aufeinandertreffen am vergangenen Freitag begegneten sich die beiden Seiten über weite Strecken auf Augenhöhe, mit dem Führungstreffer im Rücken kippte die Partie allerdings immer weiter auf Seiten der Rot-Weissen die sich in der Schlussphase sogar leichten Chancenwucher vorwerfen lassen mussten.
Spielentscheidend könnte daher schon die Herangehensweise der beiden Übungsleiter sein. Vor dem Hinspiel betonte RWE-Coach Uwe Koschinat noch, dass man sich auf keinen offensiven Schlagabtausch einlassen wollte: "Gerade im ersten Spiel gilt die A-Priorität, dass wir defensive Stabilität ausstrahlen müssen", sagte er. Dem sind seine Schützlinge nachgekommen. Gleichwohl droht nun ein angespitzter Gegner, der schon in der Frühphase der Partie das Hinspielergebnis egalisieren wollen wird. Ähnliches kündigten die Kleeblätter unmittelbar nach dem ersten Spiel bereits an. Koschinat: "Das bedeutet für uns, dass die Fürther mit einer offensiven Aufstellung ans Werk gehen werden, dass sie möglichst schnell ihr eigenes Publikum hinter sich bringen wollen"
Ähnlich wie im Hinspiel gilt es also auch, die richtige Balance zwischen einer kompakten Defensive und den üblichen Nadelstichen nach vorne zu setzten. Sollte RWE am Ende die Nase vorn behalten, wäre der Ausgang für beide Teams historisch. Die Essener würden nach fast zwei Jahrzehnten wieder in die 2. Bundesliga zurückkehren, gleichzeitig würde Fürth zum ersten Mal seit der Saison 1996/97 wieder drittklassig agieren.
Schon zum Ligaendspurt stand das Team von Heiko Vogel mit dem Rücken zur Wand, zeigte jedoch im richtigen Moment eine herausragende Leistung gegen Fortuna Düsseldorf (3:0). Genau wie am Dienstagabend gegen RWE diente damals die heimische Kulisse als Rahmen.
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