Ab 20 Uhr: Oberliga-Spitzenreiter Ratingen gegen Biemenhorst gefordert

Am 27. Spieltag der Oberliga Niederrhein legt Tabellenführer Ratingen 04/19 am Freitag gegen den SV Biemenhorst vor, alles andere als ein Sieg des Spitzenreiters wäre überraschend - doch genau hier liegt die Chance der Bocholter. Am Sonntag steigen waschechte Kellerduelle: Blau-Weiß Dingden empfängt den SV Sonsbeck, die Holzheimer SG erwartet den VfB Homberg.
28. Spieltag
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - TSV Meerbusch
Sa., 18.04.26 18:00 Uhr KFC Uerdingen - VfB 03 Hilden
So., 19.04.26 15:00 Uhr Holzheimer SG - SC St. Tönis 1911/20
So., 19.04.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - 1. FC Monheim
So., 19.04.26 15:00 Uhr VfB Homberg - DJK Adler Union Frintrop
So., 19.04.26 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - 1. FC Kleve
So., 19.04.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - SpVg Schonnebeck
So., 19.04.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - SV Blau-Weiß Dingden
So., 19.04.26 15:30 Uhr FC Büderich - Ratingen 04/19
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