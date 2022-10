Ab 19.45 live: 1. FC Kleve erwartet SF Baumberg in der Oberliga Oberliga Niederrhein: Die Paarung klingt mit dem Blick auf die Vorsaison nicht nach einem Kellerduell.

Mit der Partie zwischen dem 1. FC Kleve und den Sportfreunden Baumberg beginnt am Dienstagabend der 13. Spieltag der Oberliga Niederrhein, die neun übrigen Partien stehen dann am Mittwoch an, darunter auch das Topspiel zwischen dem ETB Schwarz-Weiß Essen und dem KFC Uerdingen, das wir am Mittwoch im Liveticker und natürlich auch bei FuPa.tv präsentieren.