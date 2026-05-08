Ab 19.30 Uhr: Ratingen 04/19 gegen VfB Homberg unter Erfolgsdruck

Am 31. Spieltag der Oberliga Niederrhein brauchen Ratingen 04/19 und der VfB Homberg jeweils den Sieg unter Flutlicht. Der VfL Jüchen-Garzweiler muss für den Klassenerhalt am Samstag den SV Sonsbeck bezwingen.
32. Spieltag
Fr., 15.05.26 19:30 Uhr DJK Adler Union Frintrop - VfB 03 Hilden
So., 17.05.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - SC St. Tönis 1911/20
So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - Sportfreunde Baumberg
So., 17.05.26 15:00 Uhr KFC Uerdingen - 1. FC Kleve
So., 17.05.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SpVg Schonnebeck
So., 17.05.26 15:00 Uhr VfB Homberg - SV Blau-Weiß Dingden
So., 17.05.26 15:00 Uhr Holzheimer SG - Ratingen 04/19
So., 17.05.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - VfL Jüchen-Garzweiler
So., 17.05.26 15:30 Uhr FC Büderich - TSV Meerbusch
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