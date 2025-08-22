 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
Der SC St. Tönis muss nach Ratingen.
Der SC St. Tönis muss nach Ratingen. – Foto: Jens Terhardt

Ab 19.30 Uhr: Oberliga-Freitag mit den beiden Neusser Aufsteigern live

Oberliga Niederrhein: Der TSV Meerbusch und der VfL Jüchen-Garzweiler eröffnen am Freitag den Spieltag. Der SV Sonsbeck hofft am Samstag auf eine Überraschung, Topspiele am Sonntag bei Ratingen 04/19 und Sportfreunde Baumberg.

Verlinkte Inhalte

Oberliga Niederrhein
KFC Uerdingen
VfL Jüchen
Holzheim
DJK Frintrop

Am Freitag startet der 2. Spieltag der Oberliga Niederrhein mit Heimspielen des TSV Meerbusch und des VfL Jüchen-Garzweiler. Während der SV Sonsbeck am Samstag auf Punkte gegen den KFC Uerdingen hofft, stehen bei Ratingen 04/19 und Sportfreunde Baumberg am Sonntag Topspiele an.

>>> Folgt der Oberliga Niederrhein auf WhatsApp

>>> Hier geht es zur Tabelle der Oberliga Niederrhein

________________

Liveticker: VfL Jüchen-Garzweiler - VfB Homberg

Heute, 20:00 Uhr
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
20:00live

________________

Liveticker: TSV Meerbusch - Holzheimer SG

Heute, 19:30 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
0
0

________________

Liveticker: SV Sonsbeck - KFC Uerdingen

Morgen, 15:00 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
15:00live

________________

Liveticker: Sportfreunde Baumberg - ETB SW Essen

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
15:00

________________

Liveticker: 1. FC Kleve - DJK Adler Union Frintrop

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
15:00

________________

Liveticker: SpVg Schonnebeck - 1. FC Monheim

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
15:00live

________________

Liveticker: Blau-Weiß Dingden - VfB 03 Hilden

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
15:00

________________

Liveticker: Ratingen 04/19 - SC St. Tönis

So., 24.08.2025, 15:30 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
15:30live

________________

Liveticker: SV Biemenhorst - FC Büderich

So., 24.08.2025, 15:15 Uhr
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
15:15

Das ist der nächste Spieltag

3. Spieltag
Do., 28.08.25 20:00 Uhr Holzheimer SG - VfL Jüchen-Garzweiler
Do., 28.08.25 20:00 Uhr KFC Uerdingen - SV Biemenhorst
Fr., 29.08.25 19:30 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SV Sonsbeck
Fr., 29.08.25 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - SV Blau-Weiß Dingden
Sa., 30.08.25 18:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - FC Büderich
So., 31.08.25 15:00 Uhr 1. FC Monheim - 1. FC Kleve
So., 31.08.25 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - TSV Meerbusch
So., 31.08.25 15:00 Uhr VfB Homberg - Sportfreunde Baumberg
So., 31.08.25 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - SpVg Schonnebeck

KFC-Kapitän Ole Päffgen im Interview

________________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein

Aufrufe: 022.8.2025, 19:23 Uhr
André NückelAutor