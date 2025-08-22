Ab 19.30 Uhr: Oberliga-Freitag mit den beiden Neusser Aufsteigern live

Am Freitag startet der 2. Spieltag der Oberliga Niederrhein mit Heimspielen des TSV Meerbusch und des VfL Jüchen-Garzweiler. Während der SV Sonsbeck am Samstag auf Punkte gegen den KFC Uerdingen hofft, stehen bei Ratingen 04/19 und Sportfreunde Baumberg am Sonntag Topspiele an.
3. Spieltag
Do., 28.08.25 20:00 Uhr Holzheimer SG - VfL Jüchen-Garzweiler
Do., 28.08.25 20:00 Uhr KFC Uerdingen - SV Biemenhorst
Fr., 29.08.25 19:30 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SV Sonsbeck
Fr., 29.08.25 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - SV Blau-Weiß Dingden
Sa., 30.08.25 18:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - FC Büderich
So., 31.08.25 15:00 Uhr 1. FC Monheim - 1. FC Kleve
So., 31.08.25 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - TSV Meerbusch
So., 31.08.25 15:00 Uhr VfB Homberg - Sportfreunde Baumberg
So., 31.08.25 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - SpVg Schonnebeck
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: