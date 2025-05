Ab 19.30 Uhr live: Die Liveticker-Aufstiegs-Konferenz der Oberliga

Fünf Teams haben noch realistische Chancen auf den Aufstieg in der Oberliga Niederrhein, wobei es für den VfB Homberg inzwischen schon schwierig ist, als Fünfter bei sieben Zählern Rückstand den Spitzenreiter SpVg Schonnebeck noch anzugreifen. Drei der vier Teams oberhalb, die noch voll im Rennen sind, greifen am 31. Spieltag bereits am Freitagabend ein - und ihr könnt die Spiele, die allesamt um 19.30 Uhr beginnen, hier bei uns in der Liveticker-Konferenz verfolgen.