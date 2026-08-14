Ab 19:30 Uhr LIVE: Der Titelfavorit zu Gast beim HSC im Livestream

– Foto: Thomas Schlotte

Als großer Titelfavorit ist der SV Dessau 05 in die neue Saison der Verbandsliga gestartet - und hat diese Rolle gleich zum Auftakt untermauert. Mit einem 5:1-Erfolg über den SV 1890 Westerhausen setzte sich die Elf von Dimitrios Mitsis gleich an die Tabellenspitze. Am zweiten Spieltag (im kostenfreien Livestream übertragen in der neuen Mediathek von Volksstimme und Mitteldeutscher Zeitung) wartet allerdings eine knifflige Aufgabe auf die Nullfünfer.

Die Reise führt die Dessauer zum Haldensleber SC. Dieser war in der vergangenen Woche selbst mit einer enttäuschenden 0:4-Niederlage beim SV Eintracht Emseloh gestartet - und könnte doch zum Stolperstein für den Titelfavoriten werden. Zumindest wenn man die Historie betrachtet: Von den vergangenen sieben Aufeinandertreffen in der Verbandsliga konnten die Nullfünfer nur eines gegen den HSC gewinnen.

Das letzte Duell beider Mannschaften im März gewannen die Haldensleber sogar mit 2:0 zu Gast im Schillerpark. Wird die Mannschaft von Marco Wagner dem Titelanwärter im heimischen Waldstadion einen Bein stellen oder können die so hoch gehandelten Dessauer dieses Mal die drei Zähler einfahren? Interessierte können die Partie am Freitagabend ab 19:30 Uhr im kostenfreien, automatisierten Livestream in der neuen Mediathek von Volksstimme und Mitteldeutscher Zeitung verfolgen.