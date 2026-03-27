Ab 19.30 Uhr: Hilden und Ratingen im Fernduell um Platz eins

Der SV Sonsbeck will Hilden erobern. – Foto: Ulrich Laakmann

Der 25. Spieltag der Oberliga Niederrhein steht an! Ratingen 04/19 und der VfB 03 Hilden duellieren sich am Freitag erneut um die Spitze, jeweils im Heimspiel - die Gegner sind die Sportfreunde Baumberg bzw. der SV Sonsbeck. Blau-Weiß Dingden baut auf Punkte gegen den VfL Jüchen-Garzweiler.

________________ Liveticker: Holzheimer SG - KFC Uerdingen

Morgen, 15:30 Uhr Holzheimer SG Holzheim KFC Uerdingen KFC Uerdingen 15:30 live PUSH

________________ Liveticker: SpVg Schonnebeck - TSV Meerbusch

________________ Liveticker: SC St. Tönis - 1. FC Kleve

________________ Liveticker: VfB Homberg - ETB SW Essen

________________ Liveticker: DJK Adler Union Frintrop

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop DJK Frintrop FC Büderich FC Büderich 15:00 PUSH

________________ Liveticker: 1. FC Monheim - SV Biemenhorst

Das ist der nächste Spieltag

26. Spieltag

Mi., 01.04.26 20:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - SV Blau-Weiß Dingden

Do., 02.04.26 19:30 Uhr VfB Homberg - SC St. Tönis 1911/20

Do., 02.04.26 19:30 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - Holzheimer SG

Do., 02.04.26 20:00 Uhr FC Büderich - 1. FC Monheim

Do., 02.04.26 20:00 Uhr KFC Uerdingen - DJK Adler Union Frintrop

Do., 02.04.26 20:00 Uhr TSV Meerbusch - 1. FC Kleve

Do., 02.04.26 20:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - SpVg Schonnebeck

Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Sonsbeck - Ratingen 04/19

Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Biemenhorst - VfB 03 Hilden

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