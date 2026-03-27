 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

Ab 19.30 Uhr: Hilden und Ratingen im Fernduell um Platz eins

Oberliga Niederrhein: Ratingen 04/19 und der VfB 03 Hilden duellieren sich am Freitag erneut um die Spitze, jeweils im Heimspiel. Blau-Weiß Dingden baut auf Punkte gegen den VfL Jüchen-Garzweiler.

von André Nückel · Heute, 19:13 Uhr · 0 Leser
Der SV Sonsbeck will Hilden erobern.
Der SV Sonsbeck will Hilden erobern. – Foto: Ulrich Laakmann

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KFC Uerdingen
VfL Jüchen
Holzheim
DJK Frintrop

Der 25. Spieltag der Oberliga Niederrhein steht an! Ratingen 04/19 und der VfB 03 Hilden duellieren sich am Freitag erneut um die Spitze, jeweils im Heimspiel - die Gegner sind die Sportfreunde Baumberg bzw. der SV Sonsbeck. Blau-Weiß Dingden baut auf Punkte gegen den VfL Jüchen-Garzweiler.

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Liveticker: VfB Hilden - SV Sonsbeck

Heute, 19:30 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
1
1

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Liveticker: Ratingen 04/19 - SF Baumberg

Heute, 19:30 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
3
0

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Liveticker: Blau-Weiß Dingden - VfL Jüchen-Garzweiler

Heute, 20:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
0
0

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Liveticker: Holzheimer SG - KFC Uerdingen

Morgen, 15:30 Uhr
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
15:30live

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Liveticker: SpVg Schonnebeck - TSV Meerbusch

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
15:00

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Liveticker: SC St. Tönis - 1. FC Kleve

So., 29.03.2026, 15:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
15:30live

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Liveticker: VfB Homberg - ETB SW Essen

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
15:00

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Liveticker: DJK Adler Union Frintrop

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
15:00

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Liveticker: 1. FC Monheim - SV Biemenhorst

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
15:00

Das ist der nächste Spieltag

26. Spieltag
Mi., 01.04.26 20:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - SV Blau-Weiß Dingden
Do., 02.04.26 19:30 Uhr VfB Homberg - SC St. Tönis 1911/20
Do., 02.04.26 19:30 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - Holzheimer SG
Do., 02.04.26 20:00 Uhr FC Büderich - 1. FC Monheim
Do., 02.04.26 20:00 Uhr KFC Uerdingen - DJK Adler Union Frintrop
Do., 02.04.26 20:00 Uhr TSV Meerbusch - 1. FC Kleve
Do., 02.04.26 20:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - SpVg Schonnebeck
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Sonsbeck - Ratingen 04/19
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Biemenhorst - VfB 03 Hilden

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