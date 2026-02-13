 2026-02-09T08:36:21.830Z

Vereinsnachrichten

Ab 19:30 Uhr: Fortuna Köln vs FC Gütersloh im ausführlichen Liveticker

von Isaija Zecevic · Heute, 16:16 Uhr · 0 Leser
Kann Fortuna Köln um Starstürmer Hamadi Al Ghaddioui (zentral, halbverdeckt von Garcia) den nächsten Sieg einfahren?
Kann Fortuna Köln um Starstürmer Hamadi Al Ghaddioui (zentral, halbverdeckt von Garcia) den nächsten Sieg einfahren? – Foto: Markus Becker

Spieltext Fortuna Köln - FC Gütersloh

Heute kommt es im Regionalliga-West-Duell zwischen SC Fortuna Köln und FC Gütersloh zum Spitzenkampf: Fortuna steht mit starkem Lauf und aktuell bester Defensivbilanz der Liga an der Tabellenspitze und gewann zuletzt 3:1 gegen Oberhausen. Gütersloh folgt auf Platz 2 und ist ebenfalls seit mehreren Spielen ungeschlagen, zuletzt mit einem 2:0-Erfolg gegen Fortuna Düsseldorf II. Im Hinspiel endete es 1:1, und auch heute wird ein enges, taktisch geprägtes Spiel erwartet – Fortuna gilt dank Heimstärke leicht favorisiert, hat seit mehr als 20 Pflichtspielen nicht mehr verloren. Doch trotzdem kann Gütersloh mit ordentlich Rückenwind anreisen. Denn: Irgendwann reißt jede Serie. Na gut. Das kostet 2€ fürs Phrasenschwein.

FuPa nimmt euch jedenfalls im ausführlichen Liveticker mit! Schaut gerne vorbei!

