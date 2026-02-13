Ab 19:30 Uhr: Fortuna Köln vs FC Gütersloh im ausführlichen Liveticker

Kann Fortuna Köln um Starstürmer Hamadi Al Ghaddioui (zentral, halbverdeckt von Garcia) den nächsten Sieg einfahren? – Foto: Markus Becker

Heute kommt es im Regionalliga-West-Duell zwischen SC Fortuna Köln und FC Gütersloh zum Spitzenkampf: Fortuna steht mit starkem Lauf und aktuell bester Defensivbilanz der Liga an der Tabellenspitze und gewann zuletzt 3:1 gegen Oberhausen. Gütersloh folgt auf Platz 2 und ist ebenfalls seit mehreren Spielen ungeschlagen, zuletzt mit einem 2:0-Erfolg gegen Fortuna Düsseldorf II. Im Hinspiel endete es 1:1, und auch heute wird ein enges, taktisch geprägtes Spiel erwartet – Fortuna gilt dank Heimstärke leicht favorisiert, hat seit mehr als 20 Pflichtspielen nicht mehr verloren. Doch trotzdem kann Gütersloh mit ordentlich Rückenwind anreisen. Denn: Irgendwann reißt jede Serie. Na gut. Das kostet 2€ fürs Phrasenschwein.

