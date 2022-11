Ab 19.15 Uhr live: SSVg Velbert spielt beim FC Kray Oberliga Niederrhein: Max Machtemes hat am Spieltag seinen Vertrag bei den Velbertern verlängert.

Zum Auftakt des 19. Spieltags in der Oberliga Niederrhein steht mal wieder die SSVg Velbert auf dem Platz, aber diesmal nicht daheim, wo der Spitzenreiter gerne schon am Freitagabend vorlegt. Diesmal wird beim FC Kray in Essen gespielt, wo es um 19.15 Uhr losgeht. Und ihr könnt bei FuPa Niederrhein live mit dabei sein.

Große Kulisse in Kray?

Bei den Velbertern gibt es am Spieltag gute Neuigkeiten, denn der Verein gibt auf seiner Homepage die Vertragsverlängerung von Max Machtemes bekannt, der seit fünf Jahren fester Bestandteil der Ersten Mannschaft ist. Das Ziel, das der Mittelfeldspieler mit der SSVg hat, benennt er dabei auf Homepage sehr eindeutig: "Wir wollen zurück in die Regionalliga, und die Zeichen stehen gut. Es macht Spaß, in diesem Team zu spielen, wir wollen alle dasselbe und arbeiten gemeinsam hart daran, diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen." froh ist auch der Vorstandsvorsitzende Oliver Kuhn, der ebenfalls zitiert wird: "Wir sind stolz und glücklich, dass Max diesen Weg mit uns gemeinsam weitergeht."

Der FC Kray hingegen hat nicht zuletzt die Fans des pausierenden Rot-Weiss Essen dazu aufgerufen, als WM-Alternativprogramm den Weg zum Spiel des Oberligisten zu finden. "Mit Velbert kommt am Freitag der absolute Topfavorit zu uns in die KrayArena. Ich denke jedoch, dass man in keinem Spiel von Anfang an chancenlos ist, egal wer uns gegenübersteht", sagt Interimstrainer Rudi Zedi zur sportlichen Komponente dieses Spiels. "Wichtig wird sein, dass wir die Fehler, die in Uerdingen zu Gegentoren geführt haben, nicht wiederholen, denn Velbert ist ein Team, das solche Fehler gnadenlos ausnutzt. Es wartet auf uns eine eingespielte Mannschaft, gespickt mit Spielern hoher Qualität. Wir müssen mit einer guten Raumaufteilung und Aggressivität gegen den Ball versuchen es Velbert so schwer wie möglich zu machen. Darüber hinaus wünsche ich mir von unserer Mannschaft ein wenig mehr Mut in der Offensive."