Ab 19 Uhr LIVE: Hallescher FC zu Gast bei Chemie Leipzig im Livestream Regionalliga Nordost +++ Gelingt im dritten Spiel der neuen Saison der erste Sieg? von Kevin Gehring · Heute, 18:40 Uhr · 0 Leser

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Wenige Minuten haben dem Halleschen FC am Sonntag zum ersten Saisonsieg gefehlt. In der Nachspielzeit erzielte Nathan Claxton noch den 1:1-Ausgleichstreffer für die Gäste vom FC Rot-Weiß Erfurt. So muss der HFC am Mittwochabend einen erneuten Anlauf zum ersten Saisondreier starten - zu Gast bei der BSG Chemie Leipzig (live übertragen in der Mediathek von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme).

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Im bis dato letzten Aufeinandertreffen beider Teams im Alfred-Kunze-Sportpark konnten die Hallenser die drei Punkte entführen. Joscha Wosz und Kilian Pascal Zaruba hatten im März zum 2:0-Erfolg in Leipzig-Leutzsch getroffen. Beide Torschützen sind mittlerweile allerdings nicht mehr beim HFC. Ratifo und Benyamina warten noch auf den ersten HFC-Treffer Dafür haben die Hallenser den besten Chemie-Torjäger der vergangenen beiden Jahren inzwischen in ihren Reihen. Im Sommer war Stanley Ratifo - trotz eines Rekordangebots der BSG - zum Halleschen FC gewechselt. Wie bedeutend der Angreifer für die Chemiker gewesen ist, hob Trainer Alexander Schmidt vor dem Wiedersehen am Mittwoch noch einmal hervor.