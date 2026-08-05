Ab 19 Uhr LIVE: Hallescher FC zu Gast bei Chemie Leipzig im Livestream

Wenige Minuten haben dem Halleschen FC am Sonntag zum ersten Saisonsieg gefehlt. In der Nachspielzeit erzielte Nathan Claxton noch den 1:1-Ausgleichstreffer für die Gäste vom FC Rot-Weiß Erfurt. So muss der HFC am Mittwochabend einen erneuten Anlauf zum ersten Saisondreier starten - zu Gast bei der BSG Chemie Leipzig (live übertragen in der Mediathek von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme).
Im bis dato letzten Aufeinandertreffen beider Teams im Alfred-Kunze-Sportpark konnten die Hallenser die drei Punkte entführen. Joscha Wosz und Kilian Pascal Zaruba hatten im März zum 2:0-Erfolg in Leipzig-Leutzsch getroffen. Beide Torschützen sind mittlerweile allerdings nicht mehr beim HFC.
Dafür haben die Hallenser den besten Chemie-Torjäger der vergangenen beiden Jahren inzwischen in ihren Reihen. Im Sommer war Stanley Ratifo - trotz eines Rekordangebots der BSG - zum Halleschen FC gewechselt. Wie bedeutend der Angreifer für die Chemiker gewesen ist, hob Trainer Alexander Schmidt vor dem Wiedersehen am Mittwoch noch einmal hervor.
Noch allerdings wartet der 17-Tore-Mann der Vorsaison auf seinen ersten Treffer im neuen Dress. Genauso wie Soufian Benyamina, der zweite Toptransfer der Hallenser für die Offensive, der für den Greifswalder FC im vergangenen Jahr elfmal getroffen hatte. Platzt bei einem von beiden Neuen am Mittwochabend der Knoten?
Fans und Interessierte können das brisante Chemie-Duell am Mittwochabend im Livestream in der neuen Mediathek von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme verfolgen. Um 18:55 Uhr startet die Übertragung aus dem Alfreld-Kunze-Sportpark. Für Digital-Abonnenten oder Abonnenten des "Sport in Halle"-Abos ist der Livestream inklusive.