Ab 19 Uhr LIVE: Halberstadt gegen FCM II im kostenlosen Stream

Doch eine angenehme Aufgabe wird das Gastspiel im Friedensstadion historisch betrachtet gewiss nicht. In elf Verbands- und Oberliga-Duellen standen sich die Halberstädter und die FCM-Reserve bisher seit 2000 gegenüber - kein einziges davon konnten die Blau-Weißen für sich entscheiden. In der Vorsaison gingen beide Partien an die Germanen, in der Hinrunde trennte man sich mit einem 0:0.

Können die Magdeburger diese Serie durchbrechen und im siebten Spiel des Jahres ihren siebten Sieg einfahren? Die Antwort finden Interessierte am Dienstagabend nicht nur im Halberstädter Friedensstadion, sondern auch vor ihren Mobilgeräten. Die "Volksstimme" und die "Mitteldeutsche Zeitung" übertragen das Oberliga-Duell ab 19 Uhr im kostenlosen und exklusiven Livestream.