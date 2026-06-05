Ab 19 Uhr LIVE: Duell der Verbandsliga-Nachbarn im Livestream

In der jüngeren Vergangenheit sorgten die Begegnungen zwischen dem SV Fortuna und dem FSV Barleben immer für Spannung. In der Hinrunde setzte sich der FSV dank eines späten Treffers von Willy Duda mit 2:1 durch , zuvor hatten die Fortunen zweimal in Folge mit 3:2 gewonnen. Wer hat am Freitagabend die Nase vorne?

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