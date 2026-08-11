Ab 19 Uhr LIVE: Die FCM-Reserve empfängt den SV Babelsberg 03

Am vorletzten Spieltag der vergangenen Saison sorgten die U23 des 1. FC Magdeburg und der SV Babelsberg 03 in der Regionalliga Nordost für ein Spektakel. Mit 6:4 konnte sich die FCM-Reserve damals im Mai gegen die Nulldreier durchsetzen. Am Dienstagabend kommt es zum Wiedersehen in der Avnet Arena.
Beide Teams blicken mit vier Punkten auf dem Konto auf dieselbe Ausbeute aus den bisherigen drei Partien. Nach dem 5:1-Auftakterfolg gegen Tasmania Berlin und dem 3:3 beim 1. FC Lokomotive Leipzig unterlag der FCM II zuletzt dem FSV Luckenwalde (0:1).
Die Babelsberger starteten mit einem Sieg bei der BSG Chemie Leipzig (0:2), gefolgt von einer Niederlage gegen den FC Carl Zeiss Jena (0:1) und einem Remis gegen die VSG Altglienicke (2:2). Dabei wurden jeweils ganz späte Gegentreffer zum Verhängnis: Gegen Jena gab's die Entscheidung in der fünften Minute der Nachspielzeit, gegen die hoch gehandelten Altglienicker lagen die Nulldreier bis nach Ablauf der 90. Minute sogar noch mit 2:0 in Führung.
Nach Platz 13 und elf in den vergangenen beiden Jahren schicken sich die Babelsberger unter ihrem neuen Coach Michael Braune an, wieder eine bessere Rolle in der Regionalliga Nordost zu spielen. Dafür würde ein erster Pflichtspiel-Sieg gegen die FCM-Reserve gewisse guttun. Die Magdeburger Talente hatten vor dem Spektakel im Rück- auch das Hinspiel gegen Babelsberg mit 3:1 gewonnen.
Spannend wird auf FCM-Seite gewiss auch wieder, welche Spieler aus dem Profikader in der Regionalliga-Elf zum Einsatz kommen werden. Gegen den FSV Luckenwalde hatten neben Keeper Noah Kruth und dem ohnehin in der U23 gesetzten Tarek Chahed auch Neuzugang Doyoung Yoon und Angreifer Alexander Ahl-Holmström ihre Minuten gesammelt.
Auch die Profi-Neuzugänge Chunghyun Lee, Kevin Manthey und Tony Reitz - keiner von ihnen lief am Sonnabend beim 1:6 gegen Eintracht Braunschweig auf - spielten in der jungen Saison schon für die Regionalliga-Vertretung.
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an