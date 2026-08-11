Ab 19 Uhr LIVE: Die FCM-Reserve empfängt den SV Babelsberg 03

Beide Teams blicken mit vier Punkten auf dem Konto auf dieselbe Ausbeute aus den bisherigen drei Partien. Nach dem 5:1-Auftakterfolg gegen Tasmania Berlin und dem 3:3 beim 1. FC Lokomotive Leipzig unterlag der FCM II zuletzt dem FSV Luckenwalde (0:1) .

SV Babelsberg 03 lässt Punkte in der Nachspielzeit liegen

Die Babelsberger starteten mit einem Sieg bei der BSG Chemie Leipzig (0:2), gefolgt von einer Niederlage gegen den FC Carl Zeiss Jena (0:1) und einem Remis gegen die VSG Altglienicke (2:2). Dabei wurden jeweils ganz späte Gegentreffer zum Verhängnis: Gegen Jena gab's die Entscheidung in der fünften Minute der Nachspielzeit, gegen die hoch gehandelten Altglienicker lagen die Nulldreier bis nach Ablauf der 90. Minute sogar noch mit 2:0 in Führung.

Nach Platz 13 und elf in den vergangenen beiden Jahren schicken sich die Babelsberger unter ihrem neuen Coach Michael Braune an, wieder eine bessere Rolle in der Regionalliga Nordost zu spielen. Dafür würde ein erster Pflichtspiel-Sieg gegen die FCM-Reserve gewisse guttun. Die Magdeburger Talente hatten vor dem Spektakel im Rück- auch das Hinspiel gegen Babelsberg mit 3:1 gewonnen.