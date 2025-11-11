Ab 19 Uhr LIVE: Die FCM-Reserve empfängt das Schlusslicht

Seitdem die Petrik Sander und Pascal Ibold zu den Zweitliga-Profis des 1. FC Magdeburg hochgezogen wurden, gelang der FCM-Reserve in der Regionalliga Nordost kein Sieg mehr. Ein Punkt steht aus drei Partien unter Interimstrainer Daniel Wölfel zu Buche. Ändert sich die Bilanz am Dienstagabend?

"Nach dem Trainerwechsel hat Zehlendorf gepunktet und sich stabilisiert, sie werden gut und diszipliniert gegen den Ball arbeiten. Uns erwartet ein Gegner der stärker ist als es der Tabellenplatz aussagt", warnt FCM-Coach Daniel Wölfel auf der Vereinshomepage wurde dem Gegner. Zugleich gibt der 35-Jährige ein klares Ziel aus: "Für uns steht im Vordergrund, unseren Matchplan durchzuziehen. Wir wollen das Spiel gewinnen."

Dann ist mit dem FC Hertha 03 Zehlendorf das aktuelle Schlusslicht der Regionalliga in der Avnet Arena zu Gast. Nur sechs Zähler fuhr der Vorjahresaufsteiger aus den bisherigen 13 Partien ein. Mit elf Treffern stellen die Zehlendorfer die geteilt schlechteste Offensive, mit schon 27 Gegentoren die drittschlechteste Abwehr. Ihren einzigen Saisonsieg fuhr die Hertha nach dem Trainerwechsel zu Tilman Käpnick vor drei Wochen gegen den BFC Dynamo (2:1) ein.

