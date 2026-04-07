Ab 19 Uhr LIVE: Der HFC zu Gast in Luckenwalde im Livestream

Während die Hallenser aus einer Siegesserie kamen, lief es für Luckenwalde in den vergangenen Wochen wechselhaft. Vier Punkte stehen aus den letzten fünf Partien zu Buche. Zuletzt setzte es zu Ostern eine knappe 0:1-Niederlage beim nun wieder zweitplatzierten FC Carl Zeiss Jena. Im Hinspiel jedoch hatte der FSV keine Chance: Schon früh stellte der HFC damals im August die Weichen zum 3:1-Heimerfolg.

Kann der Hallesche FC eine neue Siegesserie starten oder wird der FSV Luckenwalde am Dienstagabend zum Spielverderber. Die Antwort gibt es ab 19 Uhr im Livestream der Mitteldeutschen Zeitung. Für alle Abonnenten der Mitteldeutschen Zeitung oder des "Sport in Halle"-Streamingabos ist der Livestream als Teil des Abos kostenlos.