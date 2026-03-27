Ab 19 Uhr LIVE: Das volle Programm am Freitagabend in der Übersicht

– Foto: Michelle Luka

Das Wochenende steht in Sachsen-Anhalt voll im Zeichen der Halbfinals im dachbleche24-Landespokals sowie diverser Kreispokal-Wettbewerbe. Zum Start ins Wochenende stehen am Freitagabend allerdings auch einige Ligapartien auf dem Plan. Hier gibt es die Übersicht mit allen Ansetzungen von der Verbandsliga bis zur Kreisklasse auf einen Blick.