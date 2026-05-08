Ab 19 Uhr LIVE: Das Verfolger-Duell der Verbandsliga im Livestream

– Foto: Ulf Schubert

Fünfter gegen Dritter in der höchsten Spielklasse von Sachsen-Anhalt: Zum Verfolger-Duell der Verbandsliga empfängt der BSV Halle-Ammendorf am Freitagabend um 19 Uhr den SV Fortuna Magdeburg. Die Mitteldeutsche Zeitung und die Volksstimme übertragen die Begegnung im exklusiven Livestream.

Spitzenreiter SSC Weißenfels werden beide Teams wohl nicht mehr einholen können, dahinter ist aber das enge Verfolger-Rennen um die weiteren Plätze auf dem Podium eröffnet. Lediglich zwei Punkte trennen den SV Dessau 05 auf Rang zwei von den Ammendorfern auf Platz fünf.

In der Hinrunde hatten sich die Fortunen dank eines späten Lucky Punchs durch Bleon Rexhepi mit 2:1 durchsetzen können. Die Vorzeichen für das Gastspiel im Stadion der Waggonbauer sind allerdings weniger optimistisch: Seit 2020 hatte sich im Duell zwischen dem BSV und Fortuna nicht mehr der Gast durchsetzen können. Ohnehin konnten die Magdeburger bisher noch keines ihrer neun Auswärtsspiele in Ammendorf gewinnen. Setzt sich diese Serie des BSV Halle-Ammendorf fort oder kann die Elf von Dirk Hannemann diesen Bann durchbrechen? Die Antwort gibt es am Freitagabend ab 19 Uhr im exklusiven Livestream der Mitteldeutschen Zeitung und der Volksstimme.

Für alle Abonnenten der digitalen Mitteldeutschen Zeitung oder des "Sport in Halle"-Streamingabos sowie der digitalen Volksstimme oder des "Sportstadt-Magdeburg"-Streamingabos ist die Übertragung kostenlos.

Mitteldeutsche Zeitung und Volksstimme übertragen regelmäßig spannende Fußballspiele live: von Testspielen des 1. FC Magdeburg über Regionalliga-Partien des Halleschen FC und FCM II bis hin zu Oberliga, Verbandsliga, Landesliga, Landespokal und Frauen-Fußball.