Allgemeines
– Foto: Sportfotografie Brückner

Ab 19 Uhr LIVE: Das Programm am Freitagabend in der Übersicht

Alle Ansetzungen und Liveticker des Tages von der Verbandsliga bis zur Kreisklasse auf einen Blick

Verbandsliga
LL Sachs-Anhalt Süd
Landesklasse 2
1. Kreisklasse West
Kreisoberliga

Während die einen ihre Stollen- schon gegen Hallenschuhe eingetauscht haben, sind die anderen am Wochenende noch um Punkte im Einsatz. Von der Verbandsliga bis in die Kreisspielklassen geht es am Freitagabend um Zählbares. Hier findet ihr die Ansetzungen in der Übersicht.

Verbandsliga

Heute, 19:00 Uhr
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen
SC Bernburg
SC BernburgSC Bernburg
19:00live

LOTTO-Landesliga Süd

Heute, 19:15 Uhr
SG Blau-Weiß Brachstedt
SG Blau-Weiß BrachstedtBrachstedt
SV Blau-Weiß Farnstädt
SV Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt
19:15live

Landesklasse 2

Heute, 19:00 Uhr
BSV 79 Magdeburg
BSV 79 MagdeburgBSV 79
TuS 1860 Magdeburg-Neustadt
TuS 1860 Magdeburg-NeustadtTuSMagdeburg
19:00live

Stadtoberliga Meisterrunde - Magdeburg

Heute, 19:00 Uhr
MSC Preussen Magdeburg
MSC Preussen MagdeburgMSC Preussen II
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD III
19:00live

Kreisoberliga Wittenberg

Heute, 19:00 Uhr
FC Grün-Weiß Piesteritz
FC Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz II
SV Grün-Weiß Linda
SV Grün-Weiß LindaLinda
19:00

Kreisoberliga Altmark Ost

Heute, 18:30 Uhr
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde II
TuS Schwarz-Weiß Bismark
TuS Schwarz-Weiß BismarkBismark II
18:30

1. Altmark-West-Liga

Fr., 13.02.2026, 19:30 Uhr
FSV Eiche Mieste
FSV Eiche MiesteMieste
SG Pretzier / Chüden
SG Pretzier / ChüdenSG Pretzier
19:30

Heute, 19:00 Uhr
SV Eintracht Berge
SV Eintracht BergeBerge
SV Wacker Lindstedt
SV Wacker LindstedtLindstedt
19:00

1. Kreisklasse West - Anhalt-Bitterfeld

Heute, 19:00 Uhr
LSG Prosigk
LSG ProsigkProsigk
SV Edderitz
SV EdderitzEdderitz
19:00live

A-Junioren-Landesliga 3

Heute, 19:00 Uhr
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld
SG Reppichau
SG ReppichauReppichau
19:00live

A-Junioren-Stadtpokal - Magdeburg

Heute, 19:00 Uhr
Roter Stern Sudenburg
Roter Stern SudenburgSudenburg
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD II
19:00live

