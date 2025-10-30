Ab 19 Uhr LIVE: Das Programm am Donnerstagabend in der Übersicht

Heute, 19:30 Uhr CFC Germania 03 CFC Germania LSG Lieskau Lieskau 19:30 live PUSH

Landesklasse 4

Heute, 19:00 Uhr SG 1919 Trebitz Trebitz FC Stahl Aken FC Stahl Aken 19:00 PUSH

Landesklasse 5

Heute, 19:00 Uhr SV Eintracht Lüttchendorf Lüttchendorf Zörbiger FC Zörbig 0 0 PUSH

Kreisoberliga Anhalt-Bitterfeld

Heute, 19:00 Uhr SG Reppichau Reppichau II FV Merzien Merzien 0 0 PUSH

Kreisoberliga Burgenland

Heute, 19:00 Uhr SG Blau-Weiß Bad Kösen Bad Kösen SC Naumburg SC Naumburg II 0 0 PUSH

Harzoberliga

Heute, 18:30 Uhr SV Germania Neinstedt Neinstedt FSV Askania Ballenstedt Ballenstedt 0 0 PUSH

Kreisoberliga Altmark Ost

Heute, 19:00 Uhr KSG Berkau Berkau TuS Schwarz-Weiß Bismark Bismark II 0 0 PUSH

Harzliga 2

Heute, 19:00 Uhr Germania Wernigerode Wernigerode II TSV Wasserleben TSV Wasserleben 1 0 PUSH

