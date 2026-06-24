Ab 19 Uhr LIVE: Das Hinspiel der Verbandsliga-Relegation

– Foto: Emely Brückner

Es ist eine große Chance - für den SSV 80 Gardelegen wie auch für den CFC Germania 03: In der Relegation bekommen die beiden Tabellenzweiten der LOTTO-Landesliga-Staffeln die Chance auf den Aufstieg in die Verbandsliga Sachsen-Anhalt. Am Mittwochabend steigt das Hinspiel.

Heute, 19:00 Uhr SSV 80 Gardelegen Gardelegen CFC Germania 03 CFC Germania 0 0 PUSH

Zunächst tritt der CFC Germania die Reise in die Westaltmark an. Zwölf von 15 Heimspielen hatte der SSV 80 Gardelegen auf der heimischen Rieselwiese in der Nord-Staffel für sich entschieden. Doch Vorsicht ist geboten: Der Gast aus Köthen kommt als bestes Auswärtsteam der LOTTO-Landesliga Süd in den Norden.

In den ersten 90 Minuten der Aufstiegsrelegation geht es darum, sich eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel zu verschaffen. Dieses folgt am Sonnabend um 15 Uhr im Stadion an der Rüsternbreite in Köthen. Können die Gardelegener dorthin eine Führung mitnehmen oder sorgt der CFC Germania 03 im Hinspiel für ein Ausrufezeichen?

Sa., 27.06.2026, 15:00 Uhr CFC Germania 03 CFC Germania SSV 80 Gardelegen Gardelegen 15:00 live PUSH