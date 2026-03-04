Ab 19 Uhr LIVE: Das HFC-Gastspiel beim Schlusslicht im Livestream

– Foto: Imago Images

Mit drei Siegen über den FC Rot-Weiß Erfurt (1:0) , den Greifswalder FC (2:0) und die BSG Chemie Leipzig (2:0) ist der Hallesche FC ins neue Jahr gestartet. Setzen die Saalestädter ihren Lauf am Mittwoch fort? Zu Gast in der Bundeshauptstadt sind sie in jedem Fall der klare Favorit.

Ob die Rot-Weißen ihre Bilanz auch im vierten Pflichtspiel des Jahres perfekt belassen oder das Schlusslicht womöglich zum Stolperstein wird, können Fans und Interessierte am Mittwochabend ab 19 Uhr im Livestream der Mitteldeutschen Zeitung und der Volksstimme verfolgen.

Die Reise führt den Tabellendritten zum Schlusslicht, den HFC zum Ex-Team von Trainer Robert Schröder. Mit erst neun Punkten aus 18 Partien sind die Zehlendorfer am Tabellenende bereits ein wenig abgeschlagen. Alles andere als ein Auswärtssieg der Hallenser wäre sicherlich ein Enttäuschung.

Für (Digital-)Abonnenten ist die Übertragung inklusive. Alle weiteren Interessierten können die Partie mit dem 24-Stunden-Streaming-Pass für einmalig fünf Euro oder mit dem Saisonpass zum Preis von 5,99 Euro im Monat sehen. Neben Spielen des HFC und des FCM II in der Regionalliga Nordost übertragen die Mitteldeutsche Zeitung und die Volksstimme auch diverse Partien aus dem Amateurbereich in Sachsen-Anhalt.