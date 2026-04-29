Ab 19 Uhr LIVE: Das HFC-Gastspiel bei Babelsberg 03 im Livestream

Während die Hallenser die Saison sauber zu Ende bringen wollen und sich nur noch die Frage nach der finalen Endplatzierung stellt, könnte es für die Babelsberger durchaus noch heikel werden. Vier Punkte stehen sie vor dem 16. Tabellenplatz, der noch zum Abstiegsrang werden könnte. Der Regionalliga-Verbleib ist für die Nulldreier also noch nicht sicher, wenngleich die Elf von Johannes Lau jüngst mit dem 6:3-Erfolg beim BFC Preussen ein Ausrufezeichen gesetzt hat.

Auf der Seite der Hallenser stellt sich dagegen nur noch die Frage, ob sie die Saison auf Platz zwei, drei, vier oder fünf beenden werden. Nach der 2:3-Niederlage gegen die VSG Altglienicke und dem 0:0 im Spitzenspiel gegen den 1. FC Lokomotive Leipzig fanden die Saalestädter jüngst beim 2:0 über Hertha BSC II zurück in die Erfolgsspur. Halten sie diese am Mittwochabend? Die Antwort gibt es im Livestream der Mitteldeutschen Zeitung.

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