Ab 19 Uhr LIVE: Das Harz-Derby der Oberliga Süd im Livestream

– Foto: Michelle Luka

Ein packendes Duell zum Auftakt: Der VfB Germania Halberstadt eröffnet die neue Saison der NOFV-Oberliga Süd am Freitagabend mit dem Harz-Derby gegen den FC Einheit Wernigerode. Eine große Kulisse ist im Friedensstadion garantiert. Fans und Interessierte können den Oberliga-Auftakt auch im Livestream in der neuen Mediathek von Volksstimme und Mitteldeutscher Zeitung verfolgen.

In der vergangenen Saison endeten beide Oberliga-Duelle mit einem 2:2-Unentschieden. Im Hinspiel sorgte Paul Grzega erst in der Nachspielzeit für den Halberstädter Ausgleich, im Rückspiel egalisierte Niclas Treu den Rückstand der Hasseröder zum Remis. Trennen sich die Oberliga-Rivalen am Freitagabend zum dritten Mal in Folge ohne Sieger, wird der VfB Germania seiner Favoritenrolle gerecht oder kann der FC Einheit überraschen?

Mit der Mediathek von der Volksstimme und der Mitteldeutschen Zeitung wurde eine neue Heimat für Livestreams aus dem Amateurfußball in Sachsen-Anhalt geschaffen. Für Abonnenten des "Sportstadt Magdeburg"- oder des "Sport in Halle"-Abos ist die Übertragung inklusive.