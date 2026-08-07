 2026-08-06T13:32:42.897Z

Allgemeines

Ab 19 Uhr LIVE: Das Harz-Derby der Oberliga Süd im Livestream

Oberliga Süd +++ Der VfB Germania Halberstadt empfängt den FC Einheit Wernigerode zum Auftakt

von Kevin Gehring · Gestern, 18:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Michelle Luka

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NOFV-Oberliga Süd
Halberstadt
Wernigerode

Ein packendes Duell zum Auftakt: Der VfB Germania Halberstadt eröffnet die neue Saison der NOFV-Oberliga Süd am Freitagabend mit dem Harz-Derby gegen den FC Einheit Wernigerode. Eine große Kulisse ist im Friedensstadion garantiert. Fans und Interessierte können den Oberliga-Auftakt auch im Livestream in der neuen Mediathek von Volksstimme und Mitteldeutscher Zeitung verfolgen.

Gestern, 19:00 Uhr
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt
FC Einheit Wernigerode
FC Einheit WernigerodeWernigerode
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Abpfiff

>> VfB Germania Halberstadt gegen FC Einheit Wernigerode im Livestream: (hier klicken)

In der vergangenen Saison endeten beide Oberliga-Duelle mit einem 2:2-Unentschieden. Im Hinspiel sorgte Paul Grzega erst in der Nachspielzeit für den Halberstädter Ausgleich, im Rückspiel egalisierte Niclas Treu den Rückstand der Hasseröder zum Remis. Trennen sich die Oberliga-Rivalen am Freitagabend zum dritten Mal in Folge ohne Sieger, wird der VfB Germania seiner Favoritenrolle gerecht oder kann der FC Einheit überraschen?

>> Die neue Mediathek von Volksstimme und Mitteldeutscher Zeitung

Mit der Mediathek von der Volksstimme und der Mitteldeutschen Zeitung wurde eine neue Heimat für Livestreams aus dem Amateurfußball in Sachsen-Anhalt geschaffen. Für Abonnenten des "Sportstadt Magdeburg"- oder des "Sport in Halle"-Abos ist die Übertragung inklusive.