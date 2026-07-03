Ab 19 Uhr: Fortuna Düsseldorf testet beim 1. FC Monheim

Gleich für zwei Mannschaften auf unterschiedlichen Niveaus steht am Freitagabend das erste Testspiel der Saison auf dem Programm. Denn Fortuna Düsseldorf betritt erstmals nach dem dramatischen Abstieg aus der Zweiten Liga den Rasen zu einem Spiel, und das beim 1. FC Monheim, der seine Fünftklassigkeit am letzten Spieltag erfolgreich konserviert hat.
Damit trennen die beiden Teams am Freitagabend ab 19 Uhr nur noch zwei statt der vorher drei Spielklassen, daran müssen sich vor allem die Fans des Düsseldorfer Traditionsvereins erst noch ein wenig gewöhnen. Für die Anhänger beider Mannschaften wird es somit im Monheimer Rheinstadion auch die Möglichkeit geben, erstmals in diesem Sommer die Spieler zu begutachten, die die beiden Klubs neu unter Vertrag genommen haben.
Bei uns könnt ihr die Partie am Freitagabend live im Ticker verfolgen und schauen, wie sich die beiden Teams im direkten Duell behaupten, wobei der Trainingsauftakt vor allem bei den Monheimern nun wirklich unlängst erst erfolgte. Und Dennis Ruess kündigte für die Monheimer Seite an, seinem Kollegen Markus Ende als echter Gradmesser etwas abverlangen zu wollen - auch wenn erst am Mittwoch der Trainingsauftakt anstand, und die Fortunen doch zumindest ein paar Einheiten mehr absolviert haben.
Noah Egouli (20, Fortuna Düsseldorf II), Levi Mentzel (18, Fortuna Düsseldorf II), Jomaine Consbruch (24, SpVgg Greuther Fürth), Jorrit Hendrix (31, SC Preußen Münster), Sascha Risch (26, SG Dynamo Dresden), Fabian Schleusener (34, Karlsruher SC), Dominique Heintz (32, 1. FC Köln), Steven van der Sloot (23, ADO Den Haag), Miguel Goncalves (21, FC 08 Homburg), Louis Lord (22, FC Erzgebirge Aue), Fynn Müller (26, SC Verl), Eric Hottmann (26, SSV Jahn Regensburg)
Phil Spillmann (30, Ratingen 04/19), Johann Noubissi Noukumo (23, VfB Homberg), David Kuyu (21, SV Solingen 08/10), Pablo Ramm (25, TSV Meerbusch), David Alexandre Alves Oliveira (26, TSV Meerbusch), Liam Böge (Holzheimer SG), Justin Möllering (24, KFC Uerdingen), Tom Gray (25, SC Union Nettetal)