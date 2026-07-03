Ab 19 Uhr: Fortuna Düsseldorf testet beim 1. FC Monheim

Fortunas neues Team ist am Freitagabend beim 1. FC Monheim erstmals gefordert. – Foto: IMAGO / Beautiful Sports

Gleich für zwei Mannschaften auf unterschiedlichen Niveaus steht am Freitagabend das erste Testspiel der Saison auf dem Programm. Denn Fortuna Düsseldorf betritt erstmals nach dem dramatischen Abstieg aus der Zweiten Liga den Rasen zu einem Spiel, und das beim 1. FC Monheim, der seine Fünftklassigkeit am letzten Spieltag erfolgreich konserviert hat.

Damit trennen die beiden Teams am Freitagabend ab 19 Uhr nur noch zwei statt der vorher drei Spielklassen, daran müssen sich vor allem die Fans des Düsseldorfer Traditionsvereins erst noch ein wenig gewöhnen. Für die Anhänger beider Mannschaften wird es somit im Monheimer Rheinstadion auch die Möglichkeit geben, erstmals in diesem Sommer die Spieler zu begutachten, die die beiden Klubs neu unter Vertrag genommen haben.

Spiel im Liveticker verfolgen

Bei uns könnt ihr die Partie am Freitagabend live im Ticker verfolgen und schauen, wie sich die beiden Teams im direkten Duell behaupten, wobei der Trainingsauftakt vor allem bei den Monheimern nun wirklich unlängst erst erfolgte. Und Dennis Ruess kündigte für die Monheimer Seite an, seinem Kollegen Markus Ende als echter Gradmesser etwas abverlangen zu wollen - auch wenn erst am Mittwoch der Trainingsauftakt anstand, und die Fortunen doch zumindest ein paar Einheiten mehr absolviert haben.