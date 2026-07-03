 2026-07-03T10:03:46.518Z

Allgemeines

Ab 19 Uhr: Fortuna Düsseldorf testet beim 1. FC Monheim

Oberliga gegen 3. Liga: Den Test zwischen dem 1. FC Monheim und Fortuna Düsseldorf könnt ihr am Freitagabend im FuPa-Liveticker verfolgen.

von Sascha Köppen · Heute, 13:15 Uhr · 0 Leser
Fortunas neues Team ist am Freitagabend beim 1. FC Monheim erstmals gefordert.
Fortunas neues Team ist am Freitagabend beim 1. FC Monheim erstmals gefordert. – Foto: IMAGO / Beautiful Sports

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3. Liga
Oberliga Niederrhein
F. Düsseld.
FC Monheim

Gleich für zwei Mannschaften auf unterschiedlichen Niveaus steht am Freitagabend das erste Testspiel der Saison auf dem Programm. Denn Fortuna Düsseldorf betritt erstmals nach dem dramatischen Abstieg aus der Zweiten Liga den Rasen zu einem Spiel, und das beim 1. FC Monheim, der seine Fünftklassigkeit am letzten Spieltag erfolgreich konserviert hat.

Zwei Klassen trennen die Mannschaften

Heute, 19:00 Uhr
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld.
19:00live

Damit trennen die beiden Teams am Freitagabend ab 19 Uhr nur noch zwei statt der vorher drei Spielklassen, daran müssen sich vor allem die Fans des Düsseldorfer Traditionsvereins erst noch ein wenig gewöhnen. Für die Anhänger beider Mannschaften wird es somit im Monheimer Rheinstadion auch die Möglichkeit geben, erstmals in diesem Sommer die Spieler zu begutachten, die die beiden Klubs neu unter Vertrag genommen haben.

Spiel im Liveticker verfolgen

Bei uns könnt ihr die Partie am Freitagabend live im Ticker verfolgen und schauen, wie sich die beiden Teams im direkten Duell behaupten, wobei der Trainingsauftakt vor allem bei den Monheimern nun wirklich unlängst erst erfolgte. Und Dennis Ruess kündigte für die Monheimer Seite an, seinem Kollegen Markus Ende als echter Gradmesser etwas abverlangen zu wollen - auch wenn erst am Mittwoch der Trainingsauftakt anstand, und die Fortunen doch zumindest ein paar Einheiten mehr absolviert haben.

Zugänge Fortuna Düsseldorf

Noah Egouli (20, Fortuna Düsseldorf II), Levi Mentzel (18, Fortuna Düsseldorf II), Jomaine Consbruch (24, SpVgg Greuther Fürth), Jorrit Hendrix (31, SC Preußen Münster), Sascha Risch (26, SG Dynamo Dresden), Fabian Schleusener (34, Karlsruher SC), Dominique Heintz (32, 1. FC Köln), Steven van der Sloot (23, ADO Den Haag), Miguel Goncalves (21, FC 08 Homburg), Louis Lord (22, FC Erzgebirge Aue), Fynn Müller (26, SC Verl), Eric Hottmann (26, SSV Jahn Regensburg)

Zugänge 1. FC Monheim

Phil Spillmann (30, Ratingen 04/19), Johann Noubissi Noukumo (23, VfB Homberg), David Kuyu (21, SV Solingen 08/10), Pablo Ramm (25, TSV Meerbusch), David Alexandre Alves Oliveira (26, TSV Meerbusch), Liam Böge (Holzheimer SG), Justin Möllering (24, KFC Uerdingen), Tom Gray (25, SC Union Nettetal)