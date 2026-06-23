Ab 18:30 Uhr LIVE: Zweiter Aufritt der HFC-Sommertour im Livestream

Am Dienstag führt die Sommertour den HFC in den Saalekreis. Dann machen die Rot-Weißen Halt beim Landesliga-Absteiger LSG Lieskau (im Livestream übertragen auf mz.de).

Beide Clubs vereint vor allem eine Personalie: Toni Lindenhahn. Nach seinem Abschied aus Halle im Sommer 2023 lief die HFC-Ikone für die Lieskauer noch in der Landesklasse auf. Auch im Trainerteam unterstützte Lindenbahn bei der LSG mit seiner Erfahrung. Seine letzte Partie für die Lieskauer bestritt der 35-Jährige noch in diesem Frühjahr - für die dritte Herrenmannschaft in der 2. Kreisklasse.

Am Dienstagabend aber wird Toni Lindenhahn wohl kaum noch selbst auf dem Rasen stehen, wenn sein Ex-Club vor den Toren der Stadt gastiert. Was für den Halleschen FC der zweite Aufritt der Vorbereitung ist, ist für die Gastgeber aus dem Ortsteil der Gemeinde Salzatal der Abschluss der Saison. Ab 17 Uhr startet der Einlass. Wer es nicht nach Lieskau schafft, ist mit dem Livestream der Mitteldeutschen Zeitung auch von daheim aus bestens informiert.